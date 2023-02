CTT | Novas medidas para correio com destino à UE, Noruega e Suíça

A partir do dia 1 de Março as autoridades alfandegárias dos 27 países membros da União Europeia, onde se inclui Portugal, bem como a Suíça e Noruega, vão passar a realizar uma “avaliação preliminar dos objectos postais a enviar de Macau”, apontam os CTT. Incluem-se EMS, encomendas e pequenos pacotes, à excepção de cartas. A nota dos CTT dá ainda conta que “os objectos postais, excepto cartas, cujas declarações aduaneiras electrónicas não sejam apresentadas, não serão aceites pelas autoridades alfandegárias dos referidos países”.

Desta forma, os remetentes devem enviar as informações alfandegárias através do website dos CTT ou da aplicação móvel dos mesmos serviços, e que incluem o endereço do destinatário, telefone de contacto local, codificação de mercadorias, categoria dos objectos postais, quantidade, valor e peso.

Um código QR será gerado após o preenchimento completo da declaração aduaneira electrónica. Os remetentes devem apresentar o respectivo código QR no acto da entrega dos objectos postais nos balcões dos CTT. Após verificação pelos trabalhadores, os objectos postais só serão aceites se o seu conteúdo corresponder à informação da declaração aduaneira electrónica.