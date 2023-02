Mercado de S. Domingos | Lam Lon Wai pede mais higiene

O deputado Lam Lon Wai pediu ao Governo melhorias das condições de higiene e limpeza do centro de restauração do Complexo Municipal do Mercado de S. Domingos, local que atrai muitos residentes e turistas. Segundo o legislador ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), o piso onde estão instaladas barraquinhas de comes e bebes está em avançado estado de degradação, com instalações velhas e pobres condições de higiene.

Como tal, Lam Lon Wai defendeu numa interpelação escrita divulgada ontem que os trabalhos de inspecção sanitária e limpeza no Mercado de S. Domingos devem ser reforçados, em especial nas zonas mais frequentadas.

Uma vez que o mercado se situa no centro histórico de Macau, zona privilegiada para os negócios devido aos muitos turistas que por ali passam, Lam Lon Wai perguntou ao Governo se existem planos para modificar o ordenamento do mercado, nomeadamente aproveitando o espaço da cave e fazendo obras de modernização das instalações.

O deputado deu como contexto para as suas sugestões as obras de reordenamento em curso do Mercado Vermelho e do Mercado Municipal Horta da Mitra, processo que gostaria de ver aplicado ao Mercado de S. Domingos.