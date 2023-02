Covid-19 | País regressa esta semana às aulas presenciais

Mais de 300 milhões de pessoas, entre professores e alunos, regressam esta semana às aulas presenciais na China, depois do fim da política de ‘zero covid’ e das férias do Ano Novo Lunar.

O semestre arranca em datas diferentes, dependendo do calendário definido por cada província. Trata-se do primeiro período lectivo desde que o país decidiu desmantelar a estratégia ‘zero covid’, no início de Dezembro passado.

Em Pequim, mais de um milhão de alunos, desde o ensino primário ao secundário, retornaram ontem às aulas, de acordo com o jornal oficial China Daily. Pela primeira vez em meses, os alunos não vão ter que apresentar resultados negativos em testes de ácido nucleico para a covid-19 para entrar na escola.

O início do novo semestre representa mais um passo no regresso à normalidade no país asiático, após as férias do Ano Novo Lunar, que calharam, este ano, entre 21 e 27 de Janeiro, período em que alguns especialistas previam uma nova vaga de infecções e de pressão hospitalar nas zonas rurais, onde os recursos de saúde são mais escassos.

No entanto, segundo o Centro de Controlo de Doenças da China (CDC), o pico de mortes em hospitais por covid-19 foi atingido no dia 4 de Janeiro, quando o país somou 4.273 óbitos devido a infecção pela doença. O número de internamentos atingiu o pico no dia 5 de Janeiro, ascendendo a 1,6 milhão.

Segundo os últimos números oficiais divulgados pelo CDC este fim de semana, um total de 912 pessoas morreram de covid-19, nos hospitais do país, entre 3 e 9 de Fevereiro.