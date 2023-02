Terramoto | China insta EUA a levantar sanções contra a Síria

A China instou os EUA a pôr de lado a sua “obsessão geopolítica” e a levantar imediatamente as suas sanções unilaterais contra a Síria, uma vez que o envolvimento a longo prazo de Washington na crise síria com intervenção militar e sanções económicas resultou num grande número de baixas civis e dificuldades no desenvolvimento económico e no processo de reconstrução do país.

A Síria, que viveu anos de guerra e tumultos e foi recentemente atingida por um forte terramoto, enfrenta uma grave crise humanitária e tanto as Nações Unidas como a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho apelaram a uma ajuda de emergência às vítimas na Síria para evitar uma maior deterioração da situação humanitária naquele país, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning na conferência de imprensa de quarta-feira, em resposta à alegação do governo dos EUA de que não irá lidar directamente com o governo sírio.

“Os EUA estão há muito envolvidos na crise síria com frequentes intervenções militares e duras sanções económicas, resultando num grande número de baixas civis, dificuldades na obtenção de segurança básica de vida para a população local, e dificuldades no desenvolvimento económico e no processo de reconstrução”, disse Mao Ning.

“Até agora, os militares norte-americanos continuam a dominar a principal região produtora de petróleo da Síria, pilhando mais de 80 por cento da produção petrolífera, contrabando e queimando as reservas alimentares sírias, o que agravou a crise humanitária”, observou Mao. “Os EUA devem pôr de lado a sua obsessão geopolítica, levantar imediatamente as sanções unilaterais contra a Síria e abrir a porta à ajuda humanitária face à catástrofe”, concluiu.

Equipas chinesas na Síria e na Turquia

Mao disse que a China também presta muita atenção ao terramoto na Síria. A fim de expressar a simpatia e o apoio do governo e do povo chineses ao lado sírio, a China decidiu fornecer 30 milhões de yuan em ajuda humanitária de emergência à Síria, incluindo 2 milhões de dólares em dinheiro e material de socorro urgentemente necessário. Ao mesmo tempo, a China irá acelerar a implementação dos projectos de ajuda alimentar em curso.

De acordo com Mao, os departamentos chineses relevantes cooperarão também com a Síria para assegurar a rápida implementação da ajuda acima referida e a ajuda no socorro e salvamento das vítimas do terramoto.

A Agência de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da China (CIDCA) afirmou na quarta-feira que o governo chinês lançou imediatamente o mecanismo de ajuda humanitária de emergência para prestar assistência de emergência à Turquia e à Síria após a ocorrência do terramoto.

A pedido do governo turco, o governo chinês enviou uma equipa de salvamento chinesa para a Turquia para o salvamento internacional. Os 82 membros da equipa de salvamento chinesa, transportando 21 toneladas de equipamento e provisões de salvamento, partiram do Aeroporto Internacional de Pequim num voo fretado da Air China para a área atingida pelo desastre na Turquia, de acordo com a CIDCA. Entretanto, 220 toneladas de trigo estão a caminho da Síria, e as restantes 3.000 toneladas de arroz e trigo serão em breve enviadas em dois carregamentos por atacado.

Os 82 membros da equipa de salvamento irão principalmente tentar salvar os que estão presos debaixo das ruínas dos edifícios, bem como fornecer alguma assistência médica no local. A equipa ajudará a encontrar sobreviventes, oferecerá ajuda médica, estabelecerá “hospitais móveis” e assim por diante, de acordo com relatos dos meios de comunicação social.

Ao mesmo tempo, os chineses de todos os estratos sociais estenderam a sua ajuda à Turquia e à Síria. Uma equipa de resgate civil chamada Ramunion, de Hangzhou, província de Zhejiang da China Oriental, enviou uma equipa avançada à Turquia para levar a cabo a ajuda em caso de catástrofe nas áreas mais atingidas.

A China anunciou fornecer à Turquia 40 milhões de yuan de ajuda de emergência na primeira parcela. O governo chinês continuará a prestar assistência à Turquia e à Síria dentro das suas capacidades, à luz da evolução da situação de catástrofe e das necessidades reais, disse a CIDCA.

Mais de 11 mil mortos

O número de mortes por sismos devastadores no sul da Turquia e na Síria aumentou para mais de 11.000 a partir de quarta-feira, tornando o sismo o mais mortal em mais de uma década, de acordo com a Associated Press. Os trabalhadores de salvamento estão a cavar os escombros em meio a um tempo gelado para salvar o maior número de vidas possível.

Os meios de comunicação social relataram que mais de 8.000 pessoas só na Turquia tinham morrido do terramoto a partir de terça-feira.

“Cerca de 120 pessoas do Blue Sky Rescue da China também chegaram na quarta-feira e espera-se que mais pessoas cheguem na quinta-feira”, disse Zhang Yong, líder e fundador da equipa. Os membros do Blue Sky Rescue trouxeram consigo um sistema de resgate e alarme de terramotos. O sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Cuidados e Vida com sede em Chengdu, a Administração dos Terramotos da China e outros laboratórios. Pode ligar-se automaticamente aos interfones dos trabalhadores de resgate antes da chegada de ondas secundárias destrutivas e avisá-los para partirem. “Esta é a primeira vez que este sistema está a ser utilizado no socorro de catástrofes fora da China”, disse o instituto.

Zhang disse que a equipa tinha avaliado os riscos do trabalho de salvamento. Os tremores secundários são a principal preocupação, porque as magnitudes dos principais choques eram elevadas e é possível que se sigam tremores secundários de grande magnitude. Ele também se preocupou com as temperaturas geladas e os nevões, que podem complicar ainda mais os trabalhos de salvamento. Existem outros factores, tais como conflitos, uma vez que a região sísmica tem sido assolada por conflitos militares durante anos.

Mais de 100 réplicas

Em 36 horas após o grande terramoto, a Turquia foi atingida por mais de 100 tremores secundários de magnitude 4 e maior, noticiaram os media na terça-feira. De acordo com o United States Geological Survey, estes movimentos sísmicos são pequenos reajustes ao longo da porção de uma falha que escorregou na altura do terramoto principal. A frequência destes abalos secundários diminui com o tempo.

Na Síria, a maior parte das baixas ocorreu no noroeste do país, de acordo com a agência noticiosa estatal, SANA. A região já está a lutar pela reconstrução de infra-estruturas vitais fortemente danificadas durante a guerra civil do país. É uma “crise na crise”, disse El-Mostafa Benlamlih, residente da ONU e coordenador humanitário na Síria, à CNN na segunda-feira.

No entanto, conseguir ajuda para todas as partes da Síria devastada pela guerra está repleta de desafios políticos e logísticos assustadores, devido às sanções dos EUA ao país. No entanto, os EUA e os seus aliados resistiram até agora às tentativas de criar uma abertura política através da resposta à catástrofe.