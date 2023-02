Xi Jinping profere discurso sobre alternativas de modernização

Na passada terça-feira, o presidente chinês proferiu um importante discurso, perante altos membros do PCC, que indica o caminho e os limites da modernização com características chinesas. Uma das conclusões fundamentais indica que a modernização do país não significa que este terá de se “ocidentalizar”. Para Xi, cada civilização, cada país, terá de encontrar o seu próprio caminho para enfrentar os desafios contemporâneos.

O Presidente chinês Xi Jinping sublinhou na terça-feira a importância de “compreender correctamente e de avançar vigorosamente na modernização chinesa”. Xi, também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China (CPC) e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações ao dirigir-se à abertura de uma sessão de estudo na Escola do Partido do Comité Central do CPC (Academia Nacional de Governação). A sessão contou com a presença de membros recém-eleitos e membros suplentes do Comité Central do CPC, bem como de funcionários principais a nível provincial e ministerial. A cerimónia de abertura foi presidida por Li Qiang, e contou com a presença de Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, e Li Xi. Todos eles são membros do Comité Permanente da Mesa Política do Comité Central do CPC.

“A soma e elaboração da teoria da modernização chinesa é uma grande inovação teórica alcançada no 20º Congresso Nacional do CPC, e representa a última grande conquista no desenvolvimento do socialismo científico”, disse Xi.

“Perceber o grande rejuvenescimento da nação chinesa tem sido uma aspiração comum do povo chinês desde o início dos tempos modernos”, prosseguiu, acrescentando que “a tarefa histórica de explorar o caminho chinês para a modernização caiu sobre os ombros do PCC”.

Xi salientou que desde o 18º Congresso Nacional do CPC em 2012, o Partido fez novos progressos com base em explorações anteriores, conseguiu continuamente inovações e avanços na teoria e na prática, e avançou e expandiu com sucesso a modernização chinesa.

“As conquistas e mudanças históricas, particularmente a eliminação da pobreza absoluta e a conclusão da construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, resultaram em instituições mais robustas, bases materiais mais fortes, e uma fonte de inspiração para tomar maior iniciativa para a modernização chinesa”, acrescentou Xi.

Notando que a liderança do Partido é vital para a direcção fundamental, futuro e sucesso da modernização chinesa, e define a natureza fundamental da modernização chinesa, Xi disse que só apoiando a liderança do Partido é que a modernização chinesa pode ter um futuro promissor, salientando que “o processo de modernização de um país precisa de seguir a regra geral da modernização, mas deve ser adequado às suas realidades e caracterizado por características únicas ao seu contexto”.

As cinco características

Citando o relatório para o 20º Congresso Nacional do CPC, Xi disse que a modernização chinesa é caracterizada por cinco características únicas ao contexto chinês: a modernização de uma enorme população, a prosperidade comum para todos, o avanço material e ético-cultural, a harmonia entre a humanidade e a natureza, e o desenvolvimento pacífico.

Xi disse que a modernização chinesa é um novo modelo para o avanço humano, e dissipa o mito de que “a modernização é igual à ocidentalização”, apresenta outro quadro de modernização, expande os canais para os países em desenvolvimento alcançarem a modernização, e fornece uma solução chinesa para ajudar a exploração de um melhor sistema social para a humanidade.

“O avanço da modernização chinesa é um esforço sistemático”, salientou Xi, acrescentando que se trata também de um empreendimento exploratório. Uma vez formulada a estratégia, esta deve ser cumprida a longo prazo, afirmou, acrescentando que a direcção certa da modernização chinesa deve ser assegurada.

Xi disse ainda que a inovação deve ser colocada numa posição de destaque no desenvolvimento nacional global, e que devem ser feitos esforços para alcançar uma maior eficiência do que o capitalismo, mantendo simultaneamente a equidade na sociedade de forma mais eficaz.

Xi exigiu também mais esforços para expandir a abertura de alto nível e envolver profundamente o país na divisão industrial global do trabalho e da cooperação. “A causa da promoção da modernização chinesa, que é um empreendimento sem precedentes e pioneiro, encontrará inevitavelmente todo o tipo de riscos, desafios, dificuldades e mesmo tempestades perigosas, algumas das quais podemos prever e outras não podemos”, disse Xi. “Aproveitemos o nosso espírito de luta indomável para abrir novos horizontes para a nossa causa”.

O presidente salientou a importância do trabalho desenvolvido durante este ano no avanço da modernização chinesa. “As decisões e os planos feitos pelo Comité Central do CPC devem ser plenamente implementados e devem ser feitos esforços para alcançar uma melhoria global na economia”, disse.

Por seu lado, presidindo à abertura da sessão, Li Qiang afirmou que o importante discurso proferido por Xi enriqueceu e desenvolveu a teoria da modernização chinesa e deve ser cuidadosamente estudado e compreendido.