“Todos Fest!” | Comuna de Pedra apresenta terceira edição em Fevereiro

A associação cultural Comuna de Pedra prepara-se para apresentar a terceira edição do festival de artes virado para a comunidade e, sobretudo, para a inclusão de idosos e portadores de deficiência. O “Todos Fest!” acontece entre os dias 6 e 12 de Fevereiro na Casa Garden

Pela terceira vez, a associação Comuna de Pedra, dirigida por Jenny Mok, apresenta o “Todos Fest!”, um festival que mistura diversas expressões artísticas e que conta com a participação de membros da comunidade, pessoas que nunca fizeram dança ou teatro de forma profissional, mas que, neste evento, têm oportunidade de se expressar e mostrar as suas valências. Com o “Todos Fest!” a Comuna de Pedra trabalha com outras associações locais, não apenas do campo cultural como também social.

É entre os dias 6 e 12 de Fevereiro que os espectáculos e exibição de um documentário acontecem na Casa Garden, sede da Fundação Oriente no território. Para esta edição, a organização trabalhou ainda com escolas, “trazendo a arte inclusiva a públicos mais vastos”, existindo ainda o plano de estender o festival a Hong Kong.

“Há vários anos que a Comuna de Pedra colabora com grupos da comunidade local por forma a levar o teatro a todos – incluindo indivíduos com deficiências físicas e mentais e os idosos. Com base numa experiência e observação substanciais, encorajamos os grupos minoritários locais a explorarem as possibilidades dos seus corpos, a olharem para o seu passado, a ouvir os seus corações e a expressarem-se através da encenação. Nas últimas duas edições do festival recebemos críticas e reacções muito favoráveis”, aponta a organização.

Danças e outras histórias

“Acalmando tempestades e ondas” [Calming Storms and Waves] é a aposta do cartaz do “Todos Fest!” para o fim-de-semana de 11 e 12 de Fevereiro, às 14h30. Este espectáculo de dança é produzido com a colaboração do Centro Lustroso da Caritas, o artista de Hong Kong yuenjie MARU e o grupo Guangzhou’s Mistakable Symbiotic Dance Troupe. O espectáculo, que terá a duração de cerca de 40 minutos, conta com os dançarinos Su HuiHeng e Gene Zhai, ambos de Guangzhou, Ku Man Ian e Lee Pui I. Todos eles têm “diferentes características corporais; alguns são considerados deficientes, mas têm doenças de ossos ou imparidade visual. “Acalmando tempestades e ondas” contará com actuações a solo, a pares ou com práticas de improviso.

Este evento de dança simbiótica vai buscar influências ao período difícil vivido durante a pandemia e sobre a forma como cada um olha para a sua vida. “Como vemos a realidade depende das nossas atitudes e perspectivas. Se uma pessoa encara a vida como uma desvantagem, pode ter chuva ou sol. Todos nós percorremos um longo caminho na vida, os dançarinos e os que sofreram durante a covid-19. Não há distinção entre a capacidade e deficiência – tal como uma filosofia de vida”, explica a organização.

O festival continua nas tardes dos dias 11 e 12, sábado e domingo, às 16h, com “Afternoon Sunshine”, outro espectáculo de dança criado em colaboração com a associação Soda-City Experimental Workshop, Jacqueline Vong e os utentes do Centro de Idosos da Caritas.

“Numa quente tarde soalheira, a coisa mais confortável a fazer é dar um passeio no jardim e ver as flores. A luz leve reflecte os bonitos anos, a experiência e a sabedoria das suas vidas, numa ode à vida”, aponta a organização sobre o espectáculo, onde os dançarinos e participantes vão “quebrar as barreiras da idade através da criação artística, irradiando uma energia criativa”. O espectáculo, apenas em cantonense, tem a duração de 50 minutos. Os coreógrafos são Jacqueline Vong e Weng-Chuen.

O “Todos Fest!” continua às 17h30, igualmente ao sábado e domingo, com a exibição do documentário “On The Road”, focado precisamente na experiência da Comuna de Pedra no processo de elaboração de arte e cultura inclusivas.

Com este documentário, que conta com os testemunhos de membros da Associação dos Pais de Pessoas com Deficiência Intelectual de Macau, Ngai Tong Loi e Tang Kuai Lan, é possível ter acesso a histórias e experiências de vida, sempre com ligação ao trabalho artístico. Desta forma, os espectadores podem ter acesso “a novas perspectivas de como as minorias locais aprendem arte e de como a arte inclusiva é uma forma de educação cívica, especialmente nas perspectivas estética e de inclusão social”.