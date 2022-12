Relatório | Três dos 10 produtos mais vendidos da China são energéticos e de aquecimento solar

DR

Novos produtos de energia, incluindo ferramentas domésticas de aquecimento solar, representam três dos 10 produtos mais vendidos da China, de acordo com dados da indústria divulgados na segunda-feira, representando a rápida resposta da cadeia industrial da China à procura do mercado externo.

Ferramentas domésticas de aquecimento solar, pilhas de carregamento e bicicletas eléctricas estavam entre os itens listados, de acordo com a plataforma de comércio electrónico Alibaba.com, citada pelo Diário do Povo.

As ferramentas domésticas de aquecimento solar são agora mais populares nos mercados europeus, impulsionadas pelo aumento dos preços da energia e pelos subsídios do governo.

As vendas de aquecedores eléctricos de água domésticos e de aquecedores eléctricos dispararam na plataforma nos três primeiros trimestres deste ano, e as vendas de cobertores eléctricos aumentaram quase cinco vezes, assim como as bicicletas eléctricas.

A lista reflecte a resiliência dos comerciantes chineses e também a confiança do mercado no crescimento de alta qualidade do comércio exterior da China, de acordo com Zhang Kuo, presidente do Alibaba.com, acrescentando que os produtos fabricados na China ganham cada vez mais popularidade com a digitalização, e que a cadeia de suprimentos da China está a desempenhar um papel cada vez mais importante na sustentação do comércio global.

A crescente procura por novos produtos energéticos era inevitável, disse Wei Jianguo, vice-presidente do Centro de Intercâmbio Económico Internacional da China e ex-vice-ministro do Ministério do Comércio.