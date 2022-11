Reunião da Organização de Cooperação de Xangai junta primeiros-ministros Pequim apresenta novas medidas

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, presidiu na terça-feira a 21ª reunião do Conselho de Chefes do Governo dos Estados Membros da Organização de Cooperação de Xangai (OCS, em inglês), em Pequim, onde apresentou uma proposta de cinco pontos sobre a promoção da cooperação da OCS.

Os primeiros-ministros do Cazaquistão, Alikhan Smailov, do Quirguistão, Akylbek Japarov, da Rússia, Mikhail Mishustin, do Tajiquistão, Kokhir Rasulzoda, do Uzbequistão, Abdulla Aripov, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Índia e do Paquistão e representantes dos Estados observadores da OCS participaram da reunião, que foi realizada por videoconferência.

Na abertura, Li Keqiang disse que “a OCS fez importantes contribuições à paz e à estabilidade da região e ao desenvolvimento e prosperidade dos países regionais”, acrescentando que, na reunião realizada em Samarcanda em Setembro passado, tinham sido alcançados “novos entendimentos comuns sobre o desenvolvimento da OCS”.

“Manter a paz e o desenvolvimento continua a ser a tendência dos nossos tempos e as aspirações do nosso povo”, disse Li. “A China continuará a trabalhar com membros da família OCS para aprofundar a confiança política, a cooperação de benefício mútuo e os intercâmbios de amizade, defender o espírito de Xangai e trazer maiores benefícios aos povos de todos os países”, assinalou Li, antes de fazer as cinco propostas sobre a promoção da cooperação da OCS (ver caixa).

Economia difícil

“Confrontada com factores complexos e intrincados em casa e no exterior, a economia chinesa passou por pressões além da expectativa, com um declínio notável no início do segundo trimestre”, disse Li ao avaliar a situação económica da China.

Contudo, “a China respondeu rapidamente e introduziu um pacote de políticas para estabilizar a economia “, disse Li, acrescentando que a China concentrou-se em ajudar as entidades do mercado a permanecer estáveis, manter o emprego e os preços estáveis. Segundo o primeiro-ministro, “através desses esforços, a economia chinesa reverteu a tendência de queda”. “Promoveremos vigorosamente o desenvolvimento económico constante, sólido e sustentável”, acrescentou.

Segundo o primeiro-ministro, “a China tem mais de 160 milhões de entidades de mercado e seu povo é trabalhador e inteligente, o que serve como a maior resiliência e confiança para o desenvolvimento económico do país.

A China continuará trabalhando para a entrega completa do pacote de políticas introduzido para estabilizar a economia, trabalhar para maximizar seus efeitos, manter os principais indicadores económicos dentro da faixa apropriada e buscar melhores resultados, ressaltou.

“A China continuará no caminho de desenvolvimento pacífico, participará ativamente da reforma e desenvolvimento do sistema de governança global e trabalhará com todas as partes para promover a paz , a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade do mundo”, afirmou.

Os participantes da reunião elogiaram os importantes resultados da cooperação da OCS em diversas áreas e avaliaram a estatura da OCS como uma plataforma eficaz para a cooperação internacional e o seu papel cada vez mais importante para manter da confiança mútua entre os Estados membros, impulsionar o desenvolvimento e defender a paz e a segurança regionais.

Além disso, expressaram a vontade de explorar ainda mais o potencial de cooperação, fortalecer os mecanismos de cooperação, aprimorar a cooperação em áreas como economia e comércio, investimento, inovação, protecção ambiental, agricultura, intercâmbios interpessoais e culturais, conectividade e economia digital, manter o multilateralismo e enfrentar em conjunto os desafios da segurança alimentar e energética e das mudanças climáticas, com o objectivo de melhorar o bem-estar de todos os povos e promover a estabilidade e prosperidade regionais e globais.

A reunião divulgou um comunicado conjunto e adoptou uma série de documentos e resoluções de cooperação em economia e comércio, economia digital e outras áreas.