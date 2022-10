Antigo director dos Serviços de Educação de Macau morre aos 75 anos

DR

A Fundação Jorge Álvares lamentou hoje a morte de Manuel Coelho da Silva e destacou o papel “relevante” do administrador na vida daquela entidade, que foi criada para desenvolver o diálogo intercultural entre Portugal e China através de Macau.

Manuel Coelho da Silva, que presidia ao Conselho de Opinião da RTP e era curador e administrador da Fundação Jorge Álvares, morreu hoje de madrugada, aos 75 anos. Em comunicado, a fundação destaca que Manuel Coelho da Silva “dedicou muitos anos da sua vida profissional aos assuntos de Macau”, onde “exerceu com muita dedicação e zelo o cargo de diretor dos Serviços de Educação”.

Posteriormente, aponta, colaborou “ativamente, no âmbito jurídico, no processo da criação e instalação” da fundação. “A partir desse momento e até hoje, desempenhou um papel relevante na vida da fundação, bem expresso no desempenho das funções de especial responsabilidade de membro do Conselho de Curadores e do Conselho de Administração”, vinca a instituição.

Manuel Coelho da Silva tinha sido reeleito presidente do Conselho de Opinião da RTP em 12 de março do ano passado, depois de ter deixado o cargo para concorrer à presidência do Conselho de Administração da RTP.

Advogado, presidia ao Conselho de Opinião da RTP desde 2004, sendo que entre 2002 e 2004 foi presidente eleito do Conselho de Opinião da RDP, e era administrador da Fundação Jorge Álvares desde 2016.

Nascido em Soure, em 22 de janeiro de 1947, era casado e tinha duas filhas. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra, tinha como formação complementar o curso de Comunicação Social, organizado pela Universidade dos Açores.

Entre os vários cargos que desempenhou ao longo da carreira estão o de administrador da Tobis Portuguesa, entre 2003 e 2006, o de secretário-geral eleito da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), desde a sua fundação, em 1986, até 2002, e do administrador da BCP – Bento Pedroso Construções, empresa portuguesa do grupo brasileiro Odebrecht (1995-2000).