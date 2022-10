PJ | Residente burlado em 844 mil patacas

DR

Um residente foi burlado em 844 mil patacas, depois de acreditar que estava a investir num negócio, apresentado pela ex-empregada doméstica, que está no Interior do China. O caso foi anunciado no sábado pela Polícia Judiciária (PJ), depois de ter sido feita a detenção de dois homens e uma mulher, que alegadamente também estão envolvidos no crime.

Segundo o canal chinês da TDM, um dos homens detidos é o marido da empregada doméstica, e é o responsável pela conta bancária utilizada para a burla. Quando à mulher detida, é uma amiga da empregada doméstica, que ajudou a recolher um pagamento de 100 mil patacas para a alegada burlona. O caso surgiu depois de o homem ter vendido um imóvel e recebido o respectivo pagamento.

Como a empregada doméstica ajudou a cuidar do homem durante alguns anos, apercebeu-se do negócio e começou a apresentar-lhe oportunidades de investimento. Porém, apesar do investimento de 844 mil patacas, o homem nunca recebeu retorno, pelo decidiu apresentar queixa à polícia.