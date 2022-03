Imobiliário | Previsões de queda de valor das rendas e das casas 

Dois agentes imobiliários ouvidos pelo jornal Ou Mun defendem que os preços das rendas e do valor de compra e venda de casas podem sofrer quebras este ano. Ng Chao San, director da agência Centaline, disse que as transacções de imóveis estão a atravessar um período calmo, podendo os valores cair ainda durante o corrente ano.

O responsável adiantou que, em Fevereiro, as acções de compra e venda atingiram o valor mais baixo dos últimos dez anos, num total de 200. Mesmo com este cenário, Ng Chao San acredita que no segundo trimestre este valor pode ser ainda mais baixo, devido à situação pandémica nas situações vizinhas. O director da Centaline não acredita que possa haver uma recuperação do número de transacções no terceiro trimestre deste ano.

Relativamente às rendas, Ng Chao San prevê uma quebra de 30 por cento no valor, em termos gerais, ainda que haja uma maior procura por casas, uma vez que os alunos do Interior da China que estudam nas universidades locais começaram a procurar apartamentos em Março e os hotéis começaram a lançar um programa de alojamento mensal, para que os inquilinos tenham mais uma alternativa.

Ho Sio Hang, outro dos directores da agência Centaline, indicou que as rendas das lojas em zonas turísticas e nos casinos registaram uma queda entre 50 a 70 por cento, em comparação com o período anterior à pandemia. Quanto à compra e venda de casas, este responsável acredita que possam cair cerca de 30 por cento em termos trimestrais.