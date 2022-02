Imobiliário | Projecto de Kevin Ho no Porto em desenvolvimento

Chama-se “Torre Miramar” e é o primeiro projecto imobiliário desenvolvido em Portugal pelo grupo KNJ Investment Limited, do empresário Kevin Ho. Anunciado em 2019 na cidade do Porto, por ocasião da visita do então Chefe do Executivo, Chui Sai On, ao país, o projecto deu finalmente os primeiros passos ao ser adjudicado a um gabinete de arquitectura sediado no Porto, o OODA, após aprovação pela Câmara Municipal do Porto.

Segundo um comunicado, a “Torre Miramar” apresenta-se como uma “escultura habitável” da cidade situada no norte de Portugal, pretendendo ser um “novo marco” e um “projecto arrojado e dinâmico” que tem constituído um desafio para a equipa composta por arquitectos, promotores, empreiteiros e engenheiros.

Serão construídas tipologias habitacionais com mais de 200 metros quadrados de varanda, num edifício que promete fazer parte da “skyline” da cidade.

Citado por um comunicado, Diogo Brito, sócio do ODDA, adiantou o projecto imobiliário de Kevin Ho não é mais do que uma “tempestade perfeita”. “Numa torre de forte vocação estética, são estas varandas panorâmicas e dinâmicas que criam tanto o tema de conceito como a oportunidade do exercício plástico e escultórico que se concebeu integralmente em betão. (…) Desejámos algo potencialmente irrepetível…uma escultura habitável.”

Luxo na Foz

Situado numa das zonas nobres da cidade do Porto, a Foz, o edifício “Torre Miramar” destaca-se pela sua “singularidade na paisagem que se prolonga até ao mar, beneficiando de um quadro visual e sensorial único”.

O ODDA explica ainda que a composição volumétrica do edifício revela “uma arquitectura integrada com a ambição de desenvolver tipologias de habitação com mais de 200 metros quadrados de varanda”. Além disso, “no topo do pódio, surge um volume vertical com 16 andares, paralelo à estrada e com aproximadamente a mesma altura das torres naquela zona”.

No piso térreo será construído um átrio com ginásio e outros espaços comuns que “estabelecem continuidades com o solo vegetal e natural”, além de se criar “um microclima com biodiversidade que está presente na vegetalização desejada”.

Além da “Torre Miramar”, o empresário Kevin Ho vai também renovar o edifício onde actualmente se localiza a sede e redacção do Jornal de Notícias, transformando-o num hotel. “Temos projectos que não exigem muito dinheiro, embora a renovação do edifício do JN seja o projecto mais pesado em termos de orçamento”, disse Kevin Ho em 2019.