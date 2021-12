Desporto | Regata Internacional de Macau entre 13 e 16 de Janeiro 

A realização da Regata Internacional de Macau acontece entre os dias 13 e 16 de Janeiro. A prova é organizada pelo Instituto do Desporto e pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e da Água, além da ter a colaboração de outras entidades, como o patrocínio da MGM.

Nesta nova edição, participam em três competições um total de 37 equipas provenientes da China e de outros países. A MGM Regata Internacional de Macau 2022 inclui a Regata da Taça Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (IRC), a Regata Internacional Taça de Macau de Beneteau First 40.7 e a Regata Internacional de Catamarã por Convites Hobie 16.

Serão convidadas 22 equipas provenientes da China e outros países. A Regata Internacional de Catamarã por Convites Hobie 16 contará com a participação de 15 equipas, comas provas a realizarem-se nas áreas marítimas em frente ao Centro de Ciência de Macau, a sul do canal de acesso ao Porto Interior. No dia 16, haverá ainda um passeio na orla marítima que irá permitir apreciar o desfile de veleiros e a Regata Internacional de Catamarã por Convites no mesmo lugar.