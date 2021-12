FCM | Livro “Seis reitores do Liceu de Macau” lançado em Lisboa

Será lançado esta sexta-feira, na sede da Fundação Casa de Macau, em Lisboa, o livro “Seis reitores do Liceu de Macau”, da autoria de António Aresta. O evento acontece às 18h, tendo também transmissão online. A apresentação da obra estará a cargo de Celina Veiga de Oliveira.

O livro foi lançado em Abril deste ano em Macau e traça as biografias dos primeiros seis reitores do antigo Liceu de Macau, fundado em 1894 e que teve como primeiro reitor José Gomes da Silva, militar e médico. Seguiu-se Manuel da Silva Mendes, Carlos Borges Delgado e os macaenses Énio da Conceição Ramalho e António Maria da Conceição. A obra termina no período em que Túlio Lopes Tomás esteve no cargo.