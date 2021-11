Hospital das ilhas | Si Ka Lon defende seguro de saúde universal

O deputado Si Ka Lon defendeu hoje, no período de intervenções antes da ordem do dia, que as autoridades deveriam ponderar a criação de um seguro universal de saúde, tendo em conta o aumento do orçamento com a abertura do novo hospital das ilhas.

“É necessário fazer bem o planeamento para uma distribuição mais razoável dos seguros de saúde, aprofundando os estudos sobre a viabilidade de um ‘seguro de saúde para toda a população’”. Como referência, Si Ka Lon sugere a adopção de projectos piloto “tendo como referência o programa de seguro de saúde voluntário de Hong Kong, a fim de permitir que os residentes pagarem o respectivo prémio com os valores resultantes da devolução anual de impostos”.

O deputado, que representa a comunidade de Fujian, acredita que haverá a necessidade de dar resposta, em termos de especialidades médicas, tendo em conta a entrada em funcionamento do novo hospital. Isto porque “há cerca de 300 médicos especialistas nas entidades públicas” e “é provável que não consigam satisfazer as necessidades de funcionamento do hospital das ilhas”.