Toyota mais que duplica lucros no primeiro semestre do ano fiscal

O fabricante automóvel japonês Toyota Motor anunciou hoje que ganhou 1,52 biliões de ienes, entre abril e setembro, mais 142,2% do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com a empresa, estes resultados deveram-se ao aumento da procura e dos preços. As vendas do gigante automóvel subiram 36,1% para 15,48 biliões de ienes no período em análise e primeiro semestre do ano fiscal japonês.

A empresa registou um lucro bruto de 2,14 biliões de ienes, mais 194,2% do que no ano anterior, e registou um lucro operacional de 1,75 biliões de ienes, ou mais 236,1%, de acordo com o último relatório financeiro da Toyota.

Nos seis meses em análise, o maior fabricante de veículos do mundo vendeu 5.265.000 unidades, incluindo as marcas Hino e Daihatsu, o que representa um aumento de 20,6% em relação ao ano anterior. Até final do ano financeiro, em 31 de março de 2022, a empresa espera colocar 10,29 milhões, num aumento de 3,7%.

“As vendas de automóveis novos continuam sob pressão, mas as vendas de automóveis usados estão a níveis mais elevados”, uma tendência que fez subir os preços destas unidades e contribuiu positivamente para o resultado final da Toyota, apesar do declínio na produção, disse o diretor financeiro da empresa, Kenta Kon, na apresentação do relatório.

Até agora, o fabricante japonês tem cortado repetidamente a produção global e salientou continuar a ter em conta os fatores de risco como a imprevisibilidade do fornecimento, o custo das matérias-primas e a pandemia da covid-19.