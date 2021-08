Marionetas | “A Lagartinha Muito Comilona” estreia amanhã no CCM

O pequeno auditório do Centro Cultural de Macau recebe a partir de amanhã, até domingo, a clássica peça de teatro infantil de marionetas “A Lagartinha Muito Comilona”, com produção da companhia Shanghai Troupe. No total, vão ser apresentados 10 espectáculos, com 75 marionetas em palco

Ao eclodir do ovo, uma fome imensa apoderou-se da pequena e muito esfomeada lagartinha. O que se segue é uma grande farra de comida e uma vida de transformação que alimenta a imaginação da pequenada há gerações. “A Lagartinha Muito Comilona”, a partir do livro infantil de Eric Carle lançado em 1969, chega amanhã a Macau para 10 sessões de teatro de marionetas no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau.

Amanhã e sexta-feira, as sessões estão marcadas para as 14h45 e 19h30, com duração de 45 minutos (sem intervalo). No sábado e domingo as sessões estão marcadas para as 11h, 14h45 e 17h.

“A Lagartinha Muito Comilona” chega assim a Macau, em formato de teatro de marionetas, com produção da Shanghai Troupe e dirigida por Pipi Kao, a partir da peça criada por Jonathan Rockefeller internacionalmente galardoada.

A companhia de Xangai leva a palco 75 divertidas marionetas, que incluem a lagartinha comilona, o urso castanho, o sapo verde e feliz, o gato rechonchudo, o belo cavalo-marinho, entre outros.

Ganhar uma dimensão

Num dia, aparentemente como noutro qualquer, Eric Carle mudou para sempre o paradigma dos livros didácticos infantis ao usar um perfurador numa pilha de papéis. A imagem dos buracos nas folhas transportou Carle para um mundo de fantasia, tendo como protagonista uma minhoca chamada Willi.

A editora do autor norte-americano sugeriu-lhe que trocasse a minhoca por uma lagarta. Carle exclamou: “que se transforma numa linda borboleta”. Nascia assim um best-seller, publicado pela primeira vez em 1969, que a determinada altura se dizia vender um exemplar por minuto. O livro foi traduzido em pelo menos 40 línguas, incluindo chinês, holandês, francês, espanhol, alemão, japonês, italiano, português, sueco, russo e hebraico. Ao longo dos anos, “A Lagartinha Muito Comilona” tem sido usado por professores do ensino básico e pais como material de ensino auxiliar, particularmente eficaz para aprender a contar.

Com quase 50 milhões de cópias vendidas, “A Lagartinha Muito Comilona” ganhou uma dimensão extra e foi adaptado para teatro. Uma das adaptações mais conhecidas, da autoria de Jonathan Rockefeller, é a que chega amanhã ao Centro Cultural de Macau.