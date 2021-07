Surto em Nanjing | 144 pessoas registadas para quarentena

O centro de coordenação e contingência do novo tipo de coronavírus recebeu, até às 12h de ontem, o registo de 144 pessoas que estiveram no aeroporto de Lukou, em Nanjing, e que necessitam de realizar quarentena de 14 dias.

Recorde-se que o surgimento de um caso de infecção em Zhuhai, com origem neste aeroporto de Nanjing, obrigou as autoridades locais a exigir uma observação médica a 150 pessoas que viajaram da capital de Jiangsu no dia 14 de Julho, incluindo os dias seguintes. Entretanto, até às 10h de ontem, 1430 pessoas registaram nos seus códigos de saúde terem estado nas mesmas zonas frequentadas por um indivíduo de 29 anos infectado com covid-19, entre os dias 19 e 21 deste mês.

Estas pessoas terão agora de ser sujeitas a testes de ácido nucleico. Nas 24 horas de ontem, Nanjing identificou mais 31 casos de covid-19, elevando para 90 casos nos últimos dias. Nanjing lançou uma campanha de testes e colocou sob confinamento dezenas de milhares de pessoas.