O Hotel Regency Art, na Taipa, vai ser o terceiro hotel usado pelo Governo para receber pessoas em observação médica, no esforço para conter a propagação do novo coronavírus. O hotel tem 326 quartos e passa hoje a servir estas funções. “Dado ser mais seguro as pessoas que regressam a Macau fazerem observação médica em hotéis designados em vez de nos seus domicílios, apesar dos desafios do processo para encontrar hotéis designados, continuarão a ser movidos esforços para obter a cedência de mais hotéis para serem usados para observação médica”, comunicou a Direcção dos Serviços de Turismo. Estavam já a ser usados para acolher pessoas sob observação médica a Pousada Marina Infante e o Golden Crown China Hotel.