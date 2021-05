Exposição de Cenografia de Ren Dongsheng inaugurada amanhã

Integrada na programação do 31.º Festival de Artes de Macau (FAM), a exposição “Imagens e Espaço: Exposição de Cenografia de Ren Dongsheng” é inaugurada amanhã no Teatro MGM do MGM Cotai, abrindo portas ao público no dia seguinte. Também no sábado, a partir das 16h00, haverá lugar para uma palestra com o artista, intitulada “A Criação de um Espaço Fluido no Palco”

Através da obra patente no Teatro MGM, o cenógrafo Ren Dongsheng propõe, segundo uma nota oficial divulgada pelo Instituto Cultural (IC), uma viagem no tempo e no espaço, onde explora o design de palco com “um espírito de artesão”. As obras presentes no espaço entre os dias 8 e 18 de Maio prometem, resultado de revisões frequentes de estilo, cores e técnicas, ser “transcendentes, poéticas, vívidas e pioneiras”.

Responsável pelo design de iluminação e pela direcção artística de quase 100 produções chinesas e internacionais, Ren Dongsheng, cenógrafo de primeira classe a nível nacional, é actualmente Vice-director da Companhia de Dança Juvenil da Academia de Dança de Pequim.

Os trabalhos mais representativos do artista incluem os espectáculos de dança “Balada da Paisagem”, “Nanjing 1937” e “Huang Daopo”. As suas obras, segundo o IC, têm sido amplamente elogiadas devido ao seu “distinto estilo artístico, requintado e elegante”, com conotações profundas.

A exposição divide-se em três secções: “Dança”, “Teatro” e “O Apólogo 2047”, abarcando todas elas colecções de fotos e vídeos das suas obras. Cada uma das três secções tem uma duração de aproximadamente 30 minutos, sendo apresentada a cada meia hora.

Palestra online

No próximo sábado, dia de abertura ao público da exposição de cenografia de Ren Dongsheng, o Festival de Artes de Macau agendou ainda a palestra “A Criação de um Espaço Fluido no Palco”, onde o artista irá explorar o “mundo místico da estética do palco com o público”.

Devido à impossibilidade de o artista se deslocar a Macau, a palestra será realizada online. Todos os interessados podem fazer o registo online através do “Sistema de Inscrição em Actividades” até ao final do dia de hoje

A exposição poderá ser visitada até ao dia 18 de Maio, estando aberta entre as 15h30 e as 19h45 de segunda-feira a sexta-feira e das 11h00 às 19h45 durante o fim-de-semana. No dia 10 de Maio a exposição estará encerrada. A entrada livre.