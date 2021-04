Fotografia | Exposição “Sombras” inaugurada na próxima semana na Casa Garden

A Casa Garden abre portas na próxima semana para a exposição “Sombras”, com 49 fotografias de Vera Paz. A mostra apresenta sequências narrativas com imagens captadas em Macau e diversos locais de Portugal ao longo de vários anos, através de telemóvel

Foi com recurso à câmara de um Iphone8 que Vera Paz captou as imagens da sua sombra que compõem agora a exposição “Sombras”. A inauguração da exposição decorre na quinta-feira da próxima semana, na Casa Garden, pelas 18h30.

O ensaio fotográfico da autoria de Vera Paz apresenta 49 fotografias sobre Kline e uma caixa de luz em plexiglass, e foi criado a partir do registo de 500 fotografias capturadas entre 2017 e 2020, através de telemóvel. “Nesta fase da minha vida e ao fim destes anos de repente comecei a olhar e percebi que tinha mais de 500 imagens de sombras. E pensei: porque não fazer um exercício ou ensaio sobre estas figuras? Sobre estas sombras projectadas que narram um percurso e uma existência de mim? No fundo é uma auto-representação”, descreveu.

“A exposição reflecte a memória de um tempo e do seu devir, ao longo dos anos, em sequências narrativas onde a figura humana se materializa em sombras projectadas”, comunicou a associação cultural d’As Entranhas, que organiza a exposição.

Vera Paz, que é actriz, começou a tirar as fotografias pelo seu gosto por sombras. “Sempre gostei de tirar fotografias mas não tenho conhecimentos técnicos. E hoje em dia os telemóveis são um recurso, quase uma extensão de nós próprios”, observou. Num tempo marcado pelo “ruído” e “caras”, as sombras interrompem essa sensação. “Aquela imagem que fica ali é como se fosse o negativo daquele tempo. (…) E para mim as sombras são sempre muito silenciosas”, notou.

Estado de alma

As fotografias foram tiradas em Macau e em diversas cidades e vilas de Portugal, e o contexto torna-se visível no resultado final. De acordo com a autora, as fotografias de Portugal são mais luminosas e as texturas também marcam pela diferença. “São universos diferentes, são estados de alma diferentes”, disse a artista.

A nota d’As Entranhas, da qual Vera Paz é directora artística, descreve ainda que se trata de uma cartografia de lugares “desenhados” através das sombras no exterior, nos espaços públicos das cidades e também das sombras em espaços interiores e privados. “O contorno da luz, do traço instantâneo da silhueta na sua repetição e diferença, marca a presença ausente de um tempo habitado”, pode ler-se. Esta não é a primeira exposição de fotografia de Vera Paz. Em 2018 realizou uma mostra sobre noivas de São Lázaro que abrangia também outras vertentes, como o audiovisual. A exposição fica patente ao público de 15 de Abril a 15 de Maio e é de entrada livre.