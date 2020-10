Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) içaram o sinal 3 de tempestade tropical, a propósito da passagem do tufão Saudel pelo território, e que deverá manter-se ao longo do dia de hoje. Os SMG prevêem que seja “baixa” a possibilidade de içar o sinal 8 de tempestade tropical.

Segundo uma nota dos SMG, “desde que o sinal 3 entrou em vigor esta manhã, o vento em vastas áreas da região começou a intensificar-se, nomeadamente em Ká-Ho [Coloane] e no Aeroporto Internacional de Macau, tendo atingido o nível 6 da escala “Beaufort”, com rajadas do nível 8”. No entanto, devido à influência de uma monção de nordeste, o céu apresenta-se pouco nublado.

O Saudel deve cruzar o ponto mais próximo do território entre a tarde e a noite desta sexta-feira. Sob a influência da banda de nuvem externa deste sistema, o céu vai apresentar-se muito nublado, havendo chuva fraca. Além disso, os SMG alertam para a continuação de ventos fortes.