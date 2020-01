Depois de terem sido confirmados os primeiros casos do novo coronavírus em Zhuhai, a travessia marítima entre o Porto Interior e o Porto de Wanzai reabre amanhã com medidas reforçadas para a detecção e prevenção de casos suspeitos da doença. Por dia, serão realizadas 110 viagens entre Macau e Zhuhai

Medidas específicas de detecção e prevenção relacionadas com a nova pneumonia viral de Whuhan vão estar prontas amanhã, a tempo da reabertuta do itinerário marítimo entre o terminal de passageiros do Porto Interior e o Porto de Wanzai (Ilha da Lapa). Foi isso que garantiu ontem, por ocasião de uma visita aberta ao requalificado terminal marítimo do Porto Interior, Tong Iok Peng, chefe do Departamento de Gestão Portuária.

Assim, numa altura em que os Serviços de Saúde reforçaram (SS) as medidas de prevenção contra o novo tipo de pneumonia viral admitindo mesmo poder vir a elevar o nível de alerta de emergência para o nível dois (“Muito Grave”), foi assegurado que as entradas de passageiros em Macau, pelo terminal do Porto Interior serão monitorizadas, através do sistema de controlo de temperatura.

Além disso, e após terem sido confirmados três casos de pneumonia viral na cidade vizinha de Zhuhai, a responsável afirmou também que, como medida de prevenção e após uma reunião interdepartamental, foi criada na área das chegadas uma zona de quarentena provisória no novo canal, para os casos suspeitos de serem portadores da doença.

“No caso de se verificar, já dentro dos barcos, que alguém está com febre, esse facto será imediatamente comunicado e, de acordo com as indicações dos SS, se esses passageiros tiverem estado em Wuhan nos últimos 14 dias, o caso passa a ser encaminhado para as autoridades competentes logo a partir do desembarque. No caso de se tratar de passageiros que não estiveram em Wuhan, a situação será na mesma comunicada as serviços competentes e ao CPSP, que acompanhará essas pessoas para a zona de quarentena provisória (…) até à chegada do pessoal dos SS que fará uma verificação específica”, explicou Tong Iok Peng.

A cada 15 minutos

Com três embarcações prontas para entrar diariamente ao serviço entre as 7 e as 22 horas, serão realizadas a partir de amanhã um total de 110 viagens por dia, com as travessias a partir do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior para o Porto de Wanzai a acontecer a cada 15 minutos, excepto às 12h10, 12h25, 18h10 e 18h25.

O preço da viagem do Porto Interior para Wanzai é de 20 patacas e de 30 patacas (ida e volta), para residentes. Para não residentes, acrescem 10 patacas a estes valores. Já o preço da viagem de Wanzai para Macau é de 15 renminbi e de 25 renminbi (ida e volta). Será também possível adquirir o cartão “Macau-Zhuhai” pelo preço de 60 patacas que permitirá aquirir viagens singulares por 12 patacas.

Suspenso há quatro meses, o serviço é retomado amanhã, sendo que a primeira viagem do Porto de Wanzai para o Porto Interior será realizada às 12h45, ao passo que a viagem inaugural do Porto Interior para o Porto de Wanzai acontece às 12h55.

Comércio | Revitalização de negócios em curso

A reabertura da ligação marítima entre o Porto Interior e o Porto de Wanzai (Ilha da Lapa) deu o mote para Direcção dos Serviços de Economia (DSE) e Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) reunirem, com o objectivo de promover a economia do bairro antigo do Porto Interior que volta a ser, a partir de amanhã, uma porta de entrada para os turistas do interior da China que chegam a Macau. Os trabalhos de revitalização anunciados através de uma nota do Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças incluem a instalação de meios de pagamento electrónico, a introdução de projectos culturais e criativos e ainda realização de acções nas redes sociais, através da utilização de influenciadores para promover a história e a gastronomia local. A DSE pretende ainda que, a breve trecho, sejam lançados serviços de visitas guiadas dedicadas aos turistas que chegam ao Porto Interior vindos de Zhuhai.