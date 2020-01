De acordo com dados divulgados na passada sexta feira pelo Instituto de Habitação (IH), foram recebidos, no total, 4774 boletins de candidatura para a aquisição das 3.011 fracções económicas, localizadas na Zona A dos Novos Aterros.

Naquele que foi o primeiro concurso para a aquisição de habitação económica desde Março de 2014, a maior fatia das candidaturas foi registada nos agregados familiares compostos apenas por uma pessoa, representando 39,4 por cento das candidaturas. Seguiram-se as candidaturas de agregados compostos por três ou mais pessoas (37,8 por cento) e, por fim, os agregados de duas pessoas (22,8 por cento).

Segundo as estatísticas do IH, mais de metade das candidaturas (58,8 por cento) pertencem a agregados familiares nucleares, seguindo-se os candidatos individuais (39,3 por cento) e, por fim, agregados familiares não nucleares (1,9 por cento).

Quando ao escalão etário dos candidatos, a grande maioria, 60 por cento, tem entre os 25 e os 44 anos. No escalão etário situado entre os 45 e os 64 anos, registaram-se 27,5 por cento dos candidatos, seguindo-se o grupo dos 18 aos 24 anos (8 por cento) e, por fim, o grupo com 60 ou mais anos (4,5 por cento).

Data incerta

Lançado em Novembro de 2019, o concurso para a habitação económica vai estar aberto até 26 de Março, existindo, das 3.011 fracções disponíveis, 1.253 unidades com três quartos, 998 com dois e 760 do tipo T1.

Também não é conhecido o preço das fracções, uma vez que ainda não há projecto de construção, como explicou o presidente do IH, Arnaldo Santos, por altura da conferência de imprensa onde foi anunciado o concurso.

Recorde-se que a conclusão das obras das fracções económicas na Zona A dos Novos Aterros continua a ser uma incógnita. Ainda no passado dia 13 de Janeiro o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou na Assembleia Legislativa não estar ainda em condições de divulgar uma data para a conclusão das fracções económicas a concurso.