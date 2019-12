O Governo de Macau arrecadou até Novembro, cerca de 104,04 mil milhões de patacas em receitas provenientes dos impostos directos sobre o jogo. Em relação às receitas brutas totais dos casinos de Macau, segundo dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) citados pelo GGR Asia, o valor acumulado até Novembro, foi de 269,62 mil milhões de patacas, uma quebra de 2,4 por cento relativamente a 2018.

O valor referente aos impostos cobrados até Novembro está em linha com os números do ano passado, mas acima das previsões do Governo, fixadas em 98,2 mil milhões de patacas.

De acordo com a mesma fonte, os números publicados pela DSF mostraram que a soma dos impostos colectados até ao momento relativos à indústria do jogo correspondem a 105,9 por cento da quantia prevista pelo Governo para o ano inteiro. Os dados oficiais referem também que as receitas colectadas representavam já 85,8 por cento dos quase 121,20 mil milhões de patacas que o Governo recolheu até ao momento de todas as fontes.

De referir que a tributação aplicada pelo Governo às receitas brutas totais dos casinos de Macau é de 35 por cento, mas outras taxas fizeram com que essa percentagem subisse para 39 por cento.