O Henley & Partnewrs Passport Index de 2019, que avalia os melhores passaportes do mundo, colocou Macau no 33º lugar, repetindo o resultado do ano passado, a segunda melhor posição desde que o território é avaliado (2006). A lista é composta a partir da análise aos documentos de acordo com o número de destinos para os quais os seus portadores podem viajar sem necessitarem de pedir previamente um visto.

Quem tem um passaporte europeu ou do leste asiático tem mais chances de estar no topo do ranking. No cimo da lista do índice de passaportes de 2019 aparecem Japão e Singapura, empatados, com acesso a 190 países sem necessidade de visto previamente tratado.

O segundo lugar do pódio é partilhado pela Coreia do Sul, Alemanha e Finlândia, com entrada facilitada em 188 países. O pódio encerra com a Dinamarca, Itália e Luxemburgo (187 países), em quarto ficaram França, Suécia e Espanha (186 países).

Portugal ocupa o quinto lugar da lista, empatado com a Áustria e a Holanda. Os portadores de passaporte português não precisam de visto para entrarem em 185 países.

Na região

O passaporte de Hong Kong ocupa o 18º lugar da lista, depois de cair uma posição em relação ao ano passado. Ainda assim contrasta com a 33º posição de Macau e a China, que ficou no 72º lugar da lista, um resultado bem melhor do que o conseguido em 2015 quando ficou em 94º lugar.

A lista Henley & Partnewrs Passport Index termina com países afectados por conflitos bélicos. No fundo da tabela, o 107º lugar, ficou o Afeganistão, com um passaporte que pode viajar sem visto para 25 países, menos cinco do que em Janeiro. Os países que se seguem são o Iraque, Síria, Somália, Paquistão e Iémen.

A avaliação é feita de acordo com os dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a maior e mais precisa base de dados em termos de informação de viagens, e de acordo com a pesquisa da Henley & Partners que avalia também os países em termos políticos.