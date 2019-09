O Tribunal de Última Instância (TUI) proibiu três manifestações que iam ser organizadas pelos activistas Jason Chao e Man Tou e que tinham como objectivo “exortar os órgãos policias das diversas regiões”, principalmente os de Hong Kong, a respeitarem a Convenção contra a Tortura. Os encontros foram agendados para 18 de Setembro, 27 de Setembro e 4 de Outubro, mas foram proibidos pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), numa decisão validada na sexta-feira pelo TUI. O caso foi revelado pelo jornal All About Macau, e dos três juízes, apenas Viriato Lima se opôs à decisão. Sam Hou Fai e Song Man Lei foram os responsáveis pela proibição.

Segundo a decisão do TUI, que defende a actuação da Polícia de Hong Kong, Jason Chao e Man tou pretendiam “sob o pretexto de exortar que os órgãos policiais das diversas regiões se observam rigorosamente a Convenção contra a Tortura (…) acusar e condenar a Polícia de Hong Kong de ter usado, de forma generalizada, a tortura e tratamentos cruéis, desumanos contra os manifestantes”.

Entenderam ainda Song Man Lei e Sam Hou Fai que ao permitir a manifestação, as autoridades da RAEM estariam a intervir nas questões da RAEHK e a legitimar as queixas das pessoas que acusam a polícia de Hong Kong de maltratar os manifestantes. “As autoridades competentes de Macau, ao exercerem a competência atribuída pela Lei n.º 2/93/M (lei da manifestação), não podem, em violação a este princípio fundamental constitucional, permitir ou criar plataforma para permitir que qualquer organismo ou entidade ou grupo intervenha nos poderes da RAEHK de administrar, por si própria, os seus assuntos internos”, é defendido.

A decisão do TUI condena ainda a prática dos manifestantes e defende polícia de Hong Kong. “Foram testemunhadas por todos, as cenas sucessivamente ocorridas em Hong Kong ao longo dos últimos meses , (…) as diversas actividades ilegais e criminosas que ameaçaram seriamente o estado de direito em Hong Kong, afectaram gravemente a vida da população e prejudicaram a segurança pública, havendo manifestantes radicais que até pintaram e mancharam os emblemas da República Popular da China e da Região Administrativa Especial de Hong Kong, insultaram a bandeira nacional, rasgaram e queimaram a Lei Básica, etc., actos esses que constituem desafio grave à linha de base do princípio “um país, dois sistemas” e à Lei Básica, e insulto flagrante à dignidade nacional”, é apontado.

Porém, o juiz Viriato Lima votou vencido e entendeu que as manifestações deveriam ser mesmo autorizadas: “Mesmo que se entenda que a manifestação teria por finalidade a crítica à actuação recente das autoridades policiais de Hong Kong, afigura-se-me não constituir tal objecto fim contrário à lei, para efeitos do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 2/93/M, de 17 de Maio”, escreveu, numa decisão publicada no portal dos tribunais.