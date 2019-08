O Jeonbuk, orientado pelo treinador português José Morais, atrasou-se ontem na corrida ao título na Coreia do Sul, ao empatar 3-3 no reduto do Gangwon, ao sofrer dois golos nos descontos.

Lim Sun-Young deu cedo vantagem aos forasteiros, aos quatro minutos, Jung Jo-Gook empatou, aos 45+3, mas, aos 72 e 83, o primeiro de penálti, o suplente brasileiro Samuel ‘bisou’.

A vitória parecia assegurada, mas Cho Jae-Wan reduziu, aos 90+1 minutos, e, já aos 90+11, Beom-Seok Oh restabeleceu a igualdade, na transformação de uma grande penalidade.

Na classificação, após 24 jornadas, o Ulsan Hyundai, que no sábado goleou fora o Jeju por 5-0, conta 54 pontos, contra 50 do Jeonbuk, 45 do Seul e 38 do Gangwon.