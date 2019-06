A partir de sábado, dia 22, e terça-feira, 25, estão disponíveis para venda os bilhetes para o 2.º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, mais concretamente para duas actividades que fazem parte do cartaz do evento, nomeadamente o festival de cinema e o concerto “Instrumentos Tradicionais Chineses de Corda e Fado”, da Orquestra Chinesa de Macau.

Os bilhetes para o cinema estarão à venda na Cinemateca Paixão a partir de sábado às 10h, ao preço de 60 patacas por sessão, enquanto que os bilhetes para o espectáculo musical estarão à venda na bilheteira online a partir das 10h30 de terça-feira.

O “Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa” realiza-se de 4 a 17 de Julho no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) e na Cinemateca Paixão, contando com a projecção de 26 filmes em três sessões. São eles “Retrospectiva de Clássicos”,

“Nova Visão da China e dos Países de Língua Portuguesa” e “Olá Macau”, complementada por conversas pré e pós-projecção.

O filme de abertura “Primavera Numa Cidade Pequena”, do poeta e realizador chinês Fei Mu, será exibido no dia 4 de Julho, pelas 19:45 horas, no Pequeno Auditório do CCM.

Após a projecção do filme, Dai Jinhua, Professor da Universidade de Pequim, é convidado a conduzir uma conversa para falar do cinema chinês e seu enfoque duplo na paisagem rural e na perspectiva urbana.

Será também exibido o filme “A Portuguesa”, uma obra experimental da realizadora portuguesa Rita Azevedo Gomes. A película será projectada como evento de encerramento do capítulo dedicado à sétima arte. Este filme é uma adaptação do romance do austríaco Robert Musil, sendo nomeado para prémios no Festival Internacional de Cinema de Berlim 2018 e Festival de Cinema de Mar del Plata 2018. Além disso, serão também exibidas diversas curtas-metragens locais.

Moutinho dia 5

Os bilhetes para o concerto com Hélder Moutinho e a Orquestra Chinesa de Macau começam a ser vendidos na terça-feira, sendo que o espectáculo acontece a 5 de Julho pelas 20h no Grande Auditório do CCM. De acordo com o Instituto Cultural (IC), que organiza este festival, este concerto “irá evidenciar o impacto do intercâmbio cultural e artístico entre a China e Portugal, reflectindo o charme único da integração harmoniosa das culturas chinesa e portuguesa”. A orquestra “irá apresentar uma variedade de belas obras clássicas da música chinesa, proporcionando ao público uma experiência musical absolutamente nova”.