Nascidos a bordo de um navio

em quarentena, ao fim de uns anos

engolfa-nos a ausência,

ansiamos um abraço de sangue.

A raros se concedeu – presumo

que a suborno – soltura.

O navio ficou ao largo

por um período a prumo,

que não cessa de indeterminar-se

e aí a língua é o algeroz

de onde pingam a esperança

e o alfabeto do inferno.

Divisamos de longe as luzes

da cidade, adivinhando até ao sabugo

os seus perfumes, a desabrida

floração dos cometas

no peito das raparigas,

o rasto de anfetaminas com que

os rapazes metem a terceira

e repelem os mortos.

Enquanto na nossa cabine

ou no desabrigado convés

tudo se repete, unânime, caliginoso.

Dás conta, já não batem os sinos

na cidade! Emudece a via

láctea nos salmos

que tingem o WhatsApp?

No dia da boda uma borboleta,

das que migra, transatlântica,

veio ressacar ao corrimão

do tombadilho e depois alumiou

as bordas da piscina

com a sua valsa imatura.

Tudo quanto vislumbrámos

das flores da costa.

Ocorre o amor

entre os convalescentes?

Tudo indica que o homem é capaz

de amar no próprio inferno,

embora a solidão na proa

não deixe de lembrar-nos

que nunca mergulharemos

duas vezes no mesmo vento.

Ancorados ao largo da alegria,

de quarentena,

o capcioso brinde final

destinar-te-á um breve

toque de clarim,

antes de amortalhado

numa bandeira o teu cadáver

ir lancetar o mar.

Mataste o tempo,

lendo a Oresteia e conviveste

com as deambulações de Ulisses,

também ele tardio e como tu

enleado nos novelos

da idade que ensimesma,

e já reconheces na enlanguescida

inteligência do antigo amante

de Circe o declinar da tua.

Estaria tudo bem se não visses

que os teus filhos

também nasceram a bordo

e como se lhes emaranha nas veias

uma bilha de gás e uma cabeça

de fósforo. Aí revoltas-te!

Apontas o canhão da proa e

inflamas o horizonte

com a tua veia derramada.

Alba. O barrete realça,

não esconde a cabeça de cachalote

do marinheiro que subiu à gávea.

Padeceriam igualmente os anjos

desse peso transbordante,

acima do pescoço rútilo?

Um veleiro airosamente descalço

adeja ao largo.

No rádio passam Zappa,

conduzido por Boulez

– tudo se desloca nos meridianos

aquosos. A quem devemos

a quarentena do planeta?

É tão escasso o pensamento,

nestas anfractuosas tonelagens

de ferro, que nos serve de guarida

contra o íngreme

entenebrecimento, contra

a cegarrega que nos atou,

é fugaz, mas dactilografa estrelas

à superfície das águas,

lépida doma dos néones,

e aí intuímos:

cada palavra é uma ilha

e procura arquipélago.

Saberá o urso que hiberna?

Não tem clímax a noite,

só tem ápice na queda.

A noite é o seixo que rola

no leito da tua vida; rola

para a foz ou para a nascente?

Alarma-te o enigma

do teu corpo e da tua sombra

bifurcarem na língua da cobra.

Como traduzir a inconciliável

corrente que os aparta

em amuos incandescentes,

não obstante partilharem

o que tolda no copo de gim?

Solução para o dilema: talvez

em terra, mas, entretanto, retido

em quarentena, apesar

de desconheceres a combustão

antropofágica da doença,

a dúvida que não cala encapela-te

os páramos do sangue.

A inocência é que te tramou,

enredou-te nas ramagens

da noite – embora na orla

das escotilhas já a luz da alba

se ice, vagarosa, e a algazarra

das cores se adiante, esta outra

luz é mais um alinhavo

frágil na bainha da mesma

e idêntica noite que te

ofusca, espectral.

Contudo, por décadas

a fio de quarentena

encrespada nos gargalos,

pode lá a escassez encaixar-se

nas tuas linhas de sombra:

basta ouvirmos o latido

de um cão na costa

e restituímos a pedra que sonha

à tepidez da mão que enxagua

a sua matéria exausta.

Transpira o navio contra

a quarentena, ondula.

Lês na fornalha de Dante

os glóbulos brancos do teu nome.

Quanto tempo demora o limbo

a fazer-nos compreender

que desenhar as letras

não nos emenda a escuridão?

Tanto que vejo, sem

adivinhar o quanto ensejo

no que vejo.

De quarentena, a vida

de nós não se aproxima

nem para a despedida.

Embora tudo indique

que o homem seja capaz

de amar no próprio inferno.

08/06/2018