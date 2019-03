O Ballet Nacional da China apresentou-se ontem no Porto, e sábado e domingo, em Lisboa, com três peças do seu repertório, no ano em que comemora 60 anos, anunciou a Companhia Nacional de Bailado.

A apresentação dos espectáculos está integrada nas comemorações do 40.º aniversário das relações diplomáticas entre Portugal e a China, do 20.º aniversário da transferência da administração de Macau para a China, e do Festival de Cultura Chinesa em Portugal.

O Ballet Nacional da China apresenta-se em Portugal com três peças do seu repertório: o segundo ato de “Giselle”, uma obra do Romantismo, “The Yellow River”, de Chen Zemei, bailado que combina a dança clássica e a dança chinesa, com música inspirada na Yellow River Cantata, composta durante a Segunda Guerra Mundial, pelo músico chinês Xian Xinghai, e “Carmen,” do coreógrafo francês Roland Petit.

Paralelamente, está prevista a extensão do intercâmbio cultural entre os dois países, com a apresentação da Companhia Nacional de Bailado nos dias 11 e 12 de Junho, em Pequim, com o espectáculo “Quinze Bailarinos e Tempo Incerto”, com direcção, cenários e figurinos de João Penalva e coreografia de Rui Lopes Graça.

O Ballet Nacional da China foi fundado em Dezembro de 1959, e o seu repertório inclui ainda “O Lago dos Cisnes”, “Dom Quixote”, “Onegin”, “A Pequena Sereia”, “La Bayadère” e “Cinderella”, assim como criações originais como “The Red Detachment of Women”, “The New Year Sacrifice”, e “The Yellow River”.

A companhia, dirigida pela bailarina e ensaiadora Feng Ying, tem um repertório de mais de duzentas peças.