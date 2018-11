Jennifer Jett, correspondente em Hong Kong do jornal New York Times, foi escolhida para substituir o repórter Victor Mallet como vice-presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong, informou o clube em comunicado.

As autoridades de Hong Kong recusaram renovar o visto de trabalho a Victor Mallet, que era correspondente do jornal Financial Times, depois do clube ter organizado uma palestra com Andy Chan, fundador do Partido Nacional de Hong Kong, ligado ao movimento pró-independência do território. Semanas mais tarde, Victor Mallet tentou entrar em Hong Kong como turista, mas a sua entrada também foi recusada.

O clube assume que “vai continuar a exigir ao Governo de Hong Kong uma explicação razoável pela recusa da entrada de Victor Mallet em Hong Kong e a recusa pela renovação do seu visto de trabalho”.

No mesmo documento lê-se os agradecimentos dos dirigentes do clube de correspondentes pelo trabalho que Victor Mallet realizou nos últimos anos.