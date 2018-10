Foi renovado por um ano um acordo na área educativa ao nível do turismo entre Macau e a Organização das Nações Unidas para a Organização do Turismo (UNWTO, na sigla inglesa), em parceria com o Instituto de Formação Turística (IFT).

O protocolo foi assinado pela primeira vez em Outubro de 2015 e prevê parcerias ao nível da formação com o Centro Global para a Educação e Formação no Turismo do IFT, que tem “desempenhado um papel fundamental na implementação do memorando de entendimento e o trabalho a ser desenvolvido no período de extensão do acordo”, segundo um comunicado oficial.

O objectivo deste acordo é “reforçar a qualidade dos recursos humanos na área do turismo e na capacidade dos destinos turísticos ao nível da formulação de políticas, regulamentos e mecanismos que criem competitividade e que promovam também um turismo sustentável na região”.

No âmbito deste protocolo foram realizados cinco cursos de formação entre 2016 e Maio de 2018, com um total de 111 participantes, bem como representantes de órgãos institucionais. Os participantes desses cursos vieram de países tão distintos como Afeganistão, Irão, Ilhas Fiji, Maldivas, Mongólia ou Myanmar, entre outros.

O mesmo comunicado aponta que “um novo curso está agendado para ter lugar em Novembro, em colaboração com a UNWTO, em parceria com os países de língua portuguesa”.