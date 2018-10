Entre quinta e sexta-feira a Universidade de Macau (UM) acolhe a 11ª edição da conferência internacional sobre “As Reformas Jurídicas de Macau no Contexto Global – Concessões e outras experiências de licenciamento de jogos”, que conta com a presença de alguns membros da comunidade jurídica do território, como é o caso de Luís Pessanha, jurista da Assembleia Legislativa, e Nuno Sardinha da Mata, advogado, entre outros.

A conferência, que irá decorrer em português, inglês, mandarim e cantonês, recebe também “estudiosos e especialistas de Moçambique, Filipinas, Estados Unidos e países da União Europeia, como Portugal e França”. Os temas a debater serão variados mas versam sobretudo sobre “promotores de jogo, responsabilidade e o futuro das concessionárias e subconcessionárias e dos promotores de jogo”.

No primeiro dia a conferência decorrerá entre as 9h00 e as 19h30, e no segundo, entre as 9h30 e as 19h00, no Auditório da Biblioteca Wu Yee Sun da UM.