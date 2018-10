ACompanhia de Corridas de Galgos apresentou ontem um pedido de adopção de cinco galgos,em nome da MotorCity Greyhound Rescue (MCGR), um grupo norte-americano que se dedica à protecção dos galgos. O pedido foi aceite pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). De acordo com um comunicado do organismo municipal, foi tido em conta o “ambiente mais favorável à vida dos galgos” e iniciaram-se preparativos para a adopção e exportação. O pedido surge na sequência de uma carta, datada de quarta-feira, assinada pela Yat Yuen e pela ANIMA. O comunicado do IACM refere que a empresa que teve a concessão do Canídromo irá enviar os animais imediatamente para Hong Kong e que, após o período de quarentena, estes serão transportados para os Estados Unidos.