O comércio externo de Macau totalizou 66,52 mil milhões de patacas até Agosto, traduzindo um aumento de 21,7 por cento face ao período homólogo do ano passado, indicam dados divulgados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Macau exportou bens avaliados em 8,13 mil milhões de patacas (+7,9 por cento) e importou mercadorias avaliadas em 58,39 mil milhões de patacas (+24 por cento) nos primeiros oito meses do ano. Por conseguinte, o défice da balança comercial nos oito primeiros meses agravou-se 27 por cento, atingindo 50,25 mil milhões de patacas.

As exportações de Macau para a China (1,37 mil milhões de patacas) caiu 3,6 por cento, à semelhança do que sucedeu com as destinadas aos Estados Unidos (90 milhões de Patacas), que diminuíram 19,4 por cento em termos anuais. Em contrapartida, as vendas para Hong Kong (5,06 mil milhões de patacas) e União Europeia (132 milhões de patacas) subiram 12,9 e 8,4 por cento, respectivamente, em termos anuais.

Já as importações de Macau de produtos da China (19,80 mil milhões) aumentaram 27,8 por cento, em linha com as compras à União Europeia, que cresceram 27,8 por cento, entre Janeiro e Agosto de 2018.

As trocas comerciais entre Macau e os países de língua portuguesa atingiram 549 milhões de patacas – contra 418,7 milhões entre Janeiro e Agosto do ano passado. As exportações de Macau para o universo lusófono ascenderam a 24 milhões de patacas, (contra 700 mil patacas), enquanto as importações cifraram-se em 525 milhões de patacas, contra 418 milhões em igual período de 2017.