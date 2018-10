Achefe do Departamento de Emprego da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Mang Sui Yee Margaret, afirmou que nove funcionários do Canídromo recorreram aos serviços públicos para procurar emprego. De acordo com o canal chinês da Rádio Macau, a chefe referiu que dois trabalhadores já conseguiram novo trabalho enquanto os restantes estão em fase de colocação de emprego. A DSAL garante que seguirá de perto a situação dos funcionários do Canídromo.