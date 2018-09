A participação de André Pires, reconhecido especialista português de traçados urbanos de motociclismo, na edição deste ano do Grande Prémio de Macau de Motos está confirmada. O piloto de Vila Pouca de Aguiar foi o único português convidado pela Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau e estará presente com uma Yamaha R1 com as cores da Fast Bike e Beauty Machines.

Infelizmente, a presença no prestigiado evento, único que combina, a nível internacional, carros e motos no mesmo fim-de-semana, implica para Pires faltar à derradeira prova do nacional de velocidade, marcada para 10 Novembro, quando o piloto já estará em viagem para o território.

Pires está entusiasmado com a participação no evento do Circuito da Guia. “É um evento que se faz sempre com prazer, o ambiente é incrível e as corridas muito competitivas, em vista do alto nível dos pilotos estrangeiros convidados. Isso também limita as hipóteses de um bom resultado, mas representarei Portugal o melhor possível”, diz o piloto que se iniciou no motociclismo em 2005 para receber o seu primeiro convite para o Grande Prémio de Macau em 2013

Na edição de 2017, Pires fez a sua melhor volta na qualificação em 2.32,167 minutos, 9,086 segundos mais lento que o pole-position e vencedor, o irlandês Glenn Irwin (Ducati). O piloto de 28 anos acabaria, no entanto, por não alinhar na corrida devido a um problema de motor da sua Kawasaki. Há dois anos, numa edição ganha pelo britânico Peter Hickmann, em BMW, Pires levou uma Bimota, de motor BMW e preparada no Reino Unido, até ao 19º lugar final.