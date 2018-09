Santa Bárbara, Lisboa, 11 Setembro

A palavra podia ser esquadro,

ou fio-de-prumo,

esta contendo em si a tensão e o peso,

toque na parede, na pedra, concreto, matéria tão porosa sem o parecer,

a outra evoca a abstração de uma contagem

uma geometria recortada

(na memória: Nove-filhos era o stor de geometria descritiva, a linha de terra empre suja)

os anos contam-se, mas não valem certos minutos,

não valem nem aquele tom ou a palavra dita no momento exacto

navalha, de ponta de mola, de barbeiro,

antes de ser pedaço de lâmina substituída

porque não querias que fosse eu a desfazer-te a barba

ferida, que ferida te fiz eu?

sei das que me fizeste,

mas não trarei freud, que rima com fraude, para o assunto

menos kafka, que não será o caso.

quantas cartas ao pai se escreveram já?

quantos pais se perderam nas cartas

nem me atrevo a releituras,

afinal, como ele, nem sou assim tão literato

ofereceu-me Os Três Mosqueteiros, edição de abrir páginas

com lâmina

os lombos a sobrarem barbados, espada que se ergue

marcador de aventuras

sonhos, sonhos

fizeste-me sócio do Círculo de Leitores a troco da tabuada debitada, inútil

de que serve, para que sirvo

soube calcular impedâncias

perdidas nas volutas do esquecimento, raízes quadradas rabiscadas

matemática de corrida

vieram Herculanos no ritmo das quinzenas ou assim

o Bobo

orgulhavas-te que os filhos não te tratassem por tu

deste-me a escolher bicicleta ou máquina de escrever

aprendi o gosto da tinta nos chocos, mas começaste pelas lulas

não tantos as luas

essa foi na casa das avenidas já não tão novas

no ano da mana

o preto de branco a piscar, perto do Sidónio de parede

aquela lua fez-me sonhar em tocá-la

nem em papel lá cheguei

a revista foi, afinal, de treta, coisa fruste

sem a solidez da matéria

sem fios-de-prumo a desenhar verticais

a madeira tocando a superfície, a tensão do fio vibrando

ouves? vês?

e o traço com trabalho há-de sustentar muro, parede

trabalho, interstício nas férias dos outros

o trabalho estava feito ética que nos justificava, fazer

a preguiça era dos outros, os dos cafés

somos éramos das obras, serventias sem outro jeito

talvez tivesse, mas era a preguiça levava para as esquinas do sonho

nem bola, apenas a rua a inventar com outros histórias

mundos que podiam mudar, além de rodar

tinhas casas por construir, desenho a caneta,

ideias a rodar nos pneus do autocarro na noite

que começaram com a égua anabela, a rodar em círculo nas histórias

malandras, longe já e tão perto dos os pés na terra, na neve

a fome, a tua, mítica, mitigada com o pão, pouco mais

a minha, apenas do fiambre burguês, que a manteiga ainda era possível

a poupança, em nome dos tempos difíceis,

para confortar futuros, semeando sementes invariáveis de trabalho no hoje,

na terra, na linha de terra titubeante, rasurada, horizonte líquido

o cinto castigando desobediências sujas de lápis

peças de lego contadas na lata,

continente redondo de latão a sentir logo o tempo

e a humidade

a casa absorvia as águas das nuvens, na rua era melhor

haveria de acontecer a preço de esforço a tua casa que querias de todos

na rua passaram novelas e revoluções, carrinhos de esferas

navalhas de tempo a passar

nunca te dei a ver o filme sobre infância, oblíquo

a frontalidade vem de outro norte, não serve nesta descida

ou subida

gostavas de histórias, fazias o passado acontecer ali

quantas ruas de lisboa desenhavas

as carreiras abriam a cidade que nem fruto

figo laranja maçã brabo de esmolfe castanha cereja

cada fruto seguido de espécie, que nada pode ser apenas isso

os carvalhos desdobram-se em soutos, os pássaros poupam-se pelo cantar

geometria de volante e esquadro e prumo

(o fio-de-prumo utiliza a lei da gravidade para indicar que a posição de um elemento construtivo é realmente vertical. A corda suspensa com o peso que tem na sua parte inferior deverá ser vertical e perpendicular a qualquer outro plano de nível com o qual se cruze.)

foste perpendicular aos planos que contigo se cruzaram

pontapeaste o cão-polícia que te atacava contrariando a greve

agrediste o outro que atazanou noite inteira, arrependeste-te

gastaste as derradeiras energias em conflito com a autoridade as autoridades

ajuda-me a levantar, vamos à gomes freire, o gnr que aviei, coitado, deitado

de pé viste comboios a passar desafiando a tua fome em direcção à frente vizinha

no sangue corriam desobediências ancestrais, antígonas da beira, ventos e águas da gardunha

cidadãos livres, coluna vertebral fio-de-prumo perpendicular a outro plano de nível

linha de terra irregular, tocada pelos pés descalços, madeira contra a matéria a definir a gravidade

da história, que percorreste com o devido alheamento,

olhos e dedos nos jornais, do fundão, que não abandonaste na proibição, orgulhosamente

o orgulho é uma linha de terra ao alto

o século era jornal antes de ser contagem a esquadro do tempo, longos lençóis que lembro

o teu avô foi para o céu

o avô da burra, o avô do farrusco

foi o

que não se diz

neoplasia em escape

o teu centro a explodir na lentidão

a fugir do entendimento

abrindo brancas buracos de escopro na matéria cinzenta

quase indignado, barba por fazer

tinhas medo da minha lâmina?

perguntaste à enfermeira,

se não me conhecia a mim, «o homem que fez o funeral ao Salazar»

fi-lo aos quadradinhos

não tinha jeito para nada

o da leira, as batatas, a poda,

coisas breves de puto, a vindima, mas com jeito

sempre a sonhar, a lua, todo o dia a lua

as palavras atiradas ao chão da boca

agora na graça o avô da perna direita, invergável,

propõe-me pacto de silêncio, inviolável

não bebemos nada, pois não?,

o de três bate no meu de ginginha,

saudades de beber assim os segredos

a bengala batendo nas pedras da calçada

rimando com as águas descendo a serra em direcção ao milho

lençóis do século as crónicas do drummond no jornal do fundão

a noite inteira abrindo regos

os fios aprendendo a electricidade que me levaria à lua

que jamais me levarão à lua

que nem quis saber conduzir

olha freud, diz lá, antes do kafka, por que me queima o volante

a velocidade não me amarga

nem a preguiça

a preguiça é incestuosa irmã da velocidade

e o riso, o riso da mãe

a mãe na tela da janela

a ver destinos, a comentá-los

o vento que penteia o quadro

e a rua continua a descer

o obama pulou de um contentamento só desadivinhando partidas

os contentamos devem conter chegadas, talvez luas, toques no tronco

e apertas-me a mão com um desespero que adivinhava final

choraste lágrimas

gotas de granito escorrendo resto de rosto

sabias como perguntar à pedra o que ela podia ser,

lias-lhe os veios, marcas da água, do tempo, verticalidades,

ajeitava-la entre pernas e de maceta e escopro extraías bloco

não de urgência

uma verticalidade de enfrentar ventos

o teu destino foi de pedra

dobram sinos nas donas a dizer

que a pedra era agora nuvem

como só os sinos podem

vi mais lágrimas, ouvi as palavras escândalo e ânimo e parede

a fazerem-se promontórios na penha e na serra

sussurram-me sem número de perfumados é a vida

por acaso falando de morte, mas com raízes

por momentos, a sós apesar da mana,

a mão que apertaste tocou a madeira do caixão

era carga eléctrica, cesta de balão, árvore

ligada à terra

(continua)