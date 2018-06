A anfitriã Rússia e a Arábia Saudita dão hoje o pontapé de saída no 21.º campeonato do mundo de futebol, num embate marcado para o Estádio Luzhniki, em Moscovo, o palco da final, em 15 de julho.

O árbitro argentino Nestor Pitana vai ‘apitar’ para o início do primeiro dos 64 encontros da competição, na qual Portugal participa pela sétima vez, quinta consecutiva, após 2002, 2006, 2010 e 2014.

Depois de dois anos a jogar apenas particulares, com exceção para a participação na Taça das Confederações, a Rússia vai jogar o seu Mundial como 70.ª do ‘ranking’ da FIFA, enquanto a Arábia Saudita segue apenas três lugares acima.

Tendo em conta que se trata de um embate entre as duas equipas com pior ‘ranking’ presentes na prova, as expectativas para o primeiro jogo, do Grupo A, quanto à qualidade futebolística, não podem ser, obviamente, muito elevadas.

Desde o fim da União Soviética, a Rússia tombou sempre na primeira fase (1992, 2002 e 2014), enquanto a Arábia Saudita chegou aos ‘oitavos’ na estreia (1998), mas também caiu na fase de grupos nas últimas três participações (1998, 2002 e 2006).

Ainda assim, a Rússia é agora o anfitrião, que só uma vez não seguiu em frente, em 2010, ano em que a África do Sul, única organizadora africana, ficou pela fase de grupos. No Grupo A, terminou à frente da França, mas atrás de Uruguai e México.

Desta vez, a Rússia, que deixou ‘infinitas’ interrogações na preparação, deverá discutir o apuramento com o Uruguai, de Cavani, Suárez, do portista Maxi Pereira e do ‘leão’ Coates, e o Egito, mais forte se puder contar com Mohamed Salah.

Uruguaios e russos apenas jogam na sexta-feira, dia também marcado para a estreia de Portugal, perante a Espanha, que, a dois dias da competição, trocou o selecionador Julen Lopetegui – depois de este ter assinado ‘às escondidas’ pelo Real Madrid – por Fernando Hierro.

O segundo dia da competição inclui ainda o embate entre o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.