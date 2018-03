A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes de defrontar a Holanda, na segunda-feira, em Genebra, em jogo particular de preparação para o Mundial2018.

A equipa das ‘quinas’ cumpre o primeiro treino no ‘palco’ do encontro, depois de a sessão de recuperação, no sábado, ter ocorrido em Genebra, onde venceu o Egito, por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo.

O treino está marcado para as 16:45 locais (15.45 em Lisboa) e vai ser antecedido de conferência de imprensa de antevisão do encontro com os holandeses.

O jogo segunda-feira, agendado para as 20:30 será o último antes de o selecionador Fernando Santos anunciar os 23 eleitos para o campeonato do mundo.

Depois deste encontro, a equipa lusa já tem agendados mais três jogos de preparação, com a Tunísia, em Braga (28 de maio), na Bélgica (03 de junho), e com a Argélia, em solo luso (07 de junho).

No Mundial2018, que decorrerá ma Rússia entre 14 de junho a 15 de julho, Portugal integra o Grupo B com a Espanha, o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.