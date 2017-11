A Associação de Futebol de Macau vai reunir-se para analisar o caso do Lam Pak, que na sexta-feira, 27 de Outubro, abandonou a partida diante do Cheng Fung, quando perdia por 4-0. O encontro foi interrompido quando faltavam cerca de nove minutos para o fim, depois do Cheng Fung ter abandonado o relvado por alegadamente se sentir prejudicado pelo trabalho da equipa de arbitragem, liderada por Ho Ka Seng.

O caso vai agora ser analisado pela associação, numa reunião que vai decorrer entre hoje e segunda-feira, dependendo da disponibilidade dos membros que constituem a comissão do organismo que tutela o futebol em Macau.

“A associação vai reunir-se para tomar uma decisão sobre o caso. A reunião deverá acontecer amanhã [hoje] ou na segunda-feira. Será num desses dias, dependendo da disponibilidade dos membros que vão tomar a decisão”, disse Daniel Sousa, vice-presidente da AFM, ao HM.

Das atenuantes

Sobre o encontro, o responsável sublinhou ser fundamental ouvir os responsáveis do Lam Pak, antes de ser tomada qualquer decisão. Contudo, admitiu que o facto de se tratar de um torneio substituto poderá servir de atenuante para um eventual castigo. Actualmente, o Lam Pak apenas disputa o campeonato de Bolinha, não participando na competição de futebol de onze.

“Primeiro vamos analisar os relatórios feitos pelos árbitros sobre o caso. Iremos também pedir a presença de um responsável do Lam Pak na reunião. Queremos que nos relatem o que aconteceu e a razão de terem tomado aquela decisão. Com base em todas essas informações vai ser tomada uma decisão”, explicou Daniel Sousa.

“Mas vamos ter em conta que esta vez o torneio é uma competição de substituição da Bolinha. Esse facto vai ser tido em conta”, sublinhou.

Como medida mais imediata, o jogo entre Lam Pak e os Sub-23, que estava agendado para hoje às 20h30, no Canídromo, foi adiado. Já as outras partidas que também estão agendadas para hoje e que colocam o Kei Lun diante do Cheng Fung e os Monte Carlo perante a Polícia B vão decorrer dentro da normalidade, às 18h30 e 19h30, respectivamente.

Ainda em relação à vertente desportiva do torneio, na quarta-feira a Polícia B venceu por 3-1 o Kei Lun e o Monte Carlo impôs-se aos Sub-23 por 1-0.