Refeições saudáveis, com os nutrientes necessários e um sabor verdadeiro. É esta a proposta do Daily Fit. Um serviço de take away e entregas ao domicílio que garante um menu criado por um nutricionista, dedicado aos que não têm tempo para uma dieta equilibrada

O Daily Fit é o mais recente serviço local que se dedica à entrega de refeições saudáveis. Aberto desde 28 de Abril, a ideia de criar um “restaurante ao domicílio” de refeições equilibradas e cheias de sabor resultou de uma constatação básica do proprietário Pavlo Lysenko.

“Chegámos à conclusão de que muitas vezes é difícil para as pessoas terem disponibilidade para preparar as suas refeições. As razões são várias, mas uma das mais relevantes é o facto de não terem conhecimentos reais acerca de nutrição e de programas alimentares que incluam uma dieta equilibrada”, conta ao HM.

Por outro lado, na generalidade, as “pessoas não sabem como cozinhar refeições completas que as mantenham saudáveis e que preservem o sabor dos alimentos”, defende.

O serviço fornecido pelo Daily Fit é também uma forma de dar tranquilidade aos clientes. “Aqui as pessoas não têm de se preocupar com nada e podem estar em qualquer lado, em casa ou a trabalhar, que têm a garantia de uma refeição completa”, diz Pavlo Lysenko.

A maior parte das pessoas “não tem de ter tempo para cozinhar e, desta forma, não tem de ir às compras”. O serviço de entrega funciona tanto em Macau, como na Taipa.

Para já, o Daily Fit ainda é só um serviço de entrega ao domicílio e take away mas, no futuro, Pavlo Lysenko pretende abrir um pequeno espaço ao público onde as pessoas se possam sentar e comer.

Alimentos na balança

A criação dos menus é feita com a supervisão de um nutricionista. É o profissional que prepara as refeições e que escolhe os seus ingredientes. “Cada refeição é cuidadosamente preparada e são estabelecidas as quantidades mais correctas de ingredientes, de modo a garantir a devida nutrição. Temos o cuidado de estabelecer as quantidades certas de calorias e de proteínas que têm de estar numa refeição completa e saudável”, explica Pavlo Lysenko.

Aqueles que pretendem resultados físicos concretos, como a perda de peso, podem contar com um serviço de refeição personalizado, de modo a que consigam o seu objectivo de forma mais eficaz. “Também temos refeições feitas à medida para aqueles que têm algum objectivo concreto e que, para isso, precisam de um menu específico”, diz.

Neste sentido, o Daily Fit disponibiliza um menu de dieta que “pode ser de uma semana, duas ou mais”, dependendo do tempo que é pedido e em que ajustam, com o apoio do nutricionista, a quantidade de carboidratos e de gorduras.

Actualmente, o menu diário para o público em geral é constituído por nove refeições. São refeições gerais que podem constituir um almoço ou jantar. De momento, as opções de pequeno-almoço ou lanche ainda não estão disponíveis, mas a ideia é que, num futuro próximo, o serviço inclua todos os momentos diários dedicados à alimentação.

Já está disponível uma opção vegetariana e em breve existirá também uma opção vegan. As refeições podem ainda ser acompanhadas com molhos que em nada prejudicam a linha, até porque “são feitos com ingredientes naturais e não processados, não é usado nenhum produto instantâneo”.

As refeições andam entre as 60 e as 80 patacas e há descontos para quem fizer encomendas especiais. “As pessoas podem, por exemplo podem pedir um quilo de peitos de frango grelhado e armazenar em casa”, explica Pavlo Lysenko.

No primeiro mês de trabalho, os clientes que têm recorrido ao Daily Fit são diversificados. “Temos clientes muito diferentes: desde aqueles que são frequentadores assíduos de ginásio e usam as nossas refeições para manter um estilo de vida mais saudável ao que usam os nossos menus como parte do seu plano de dieta. Depois, temos muitas pessoas que trabalham maioritariamente em escritórios do território e que querem apenas ter uma refeição saudável e saborosa, mas não têm tempo para a fazer”, refere.