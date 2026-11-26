O presidente do conglomerado dos semicondutores Nvidia, Jensen Huang, apresentou na terça-feira desculpa aos trabalhadores do grupo por ter infringido o código de conduta do grupo e informou-os de que estava a seguir uma terapia, segundo meios norte-americanos.

“Cometi erros graves”, disse Huang, durante uma reunião geral, que durou uma hora, na sede da empresa, em Santa Clara, no Estado da Califórnia, reportou o New York Times. “Fui infiel a Lori, fiz mal aos meus filhos e, claro, fiz mal a todos”, disse, ao falar da sua esposa, com quem está casado desde há mais de 40 anos.

Co-fundador da Nvidia, Huang demitiu-se em 11 de Novembro depois de revelações de casos extraconjugais, um com uma dirigente do grupo e outro com Alice Huang, empresária cliente da Nvidia, que os serviços de informações dos EUA suspeitam que trabalhe para os homólogos chineses.

Depois da sua reintegração na Administração, na segunda-feira, disse, perante os trabalhadores, que era “inaceitável” ter infringido um código de conduta que tinha ajudado a redigir. Acrescentou que estava a ter uma sessão diária de terapia, de uma hora e meia.

Rejeitou também a ideia que devia o seu regresso a pressões de Donald Trump e revelou que os administradores tinham recebido a garantia do governo de que ele não representava uma ameaça para a segurança nacional. Trump confirmou na segunda-feira, na CNBC, que esteve em contacto com os administradores por causa do regresso de Huang.

O Wall Street Journal detalhou que Huang agradeceu ao governo ter dado rapidamente à Nvidia material dos serviços de informação que ajudaram a sua reintegração. Segundo este jornal, Huang indicou na reunião que os quadros com quem se relaciona directamente vão passar a transmitir aos administradores avaliações do seu comportamento.