Kohzo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol e candidato à presidência da FIFA, prometeu ontem cumprir apenas um mandato, caso seja eleito em 2027, e reformar a governação do organismo. “Vou concentrar-me em reformar a governação nos próximos quatro anos e tornar a tomada de decisões mais transparente”, afirmou Tashima, numa conferência de imprensa em Tóquio.

Entre os motivos que justificam a necessidade de reformas na FIFA, Tashima apontou como exemplos a suspensão do cartão vermelho mostrado ao avançado norte-americano Folarin Balogun durante o Mundial2026 e as tentativas de aumentar o valor comercial da competição sem ter em conta questões importantes de governação.

O dirigente japonês, membro do Conselho da FIFA desde 2015, admitiu também a possibilidade de cooperar com outros candidatos para fazer frente ao actual presidente, Gianni Infantino, nas eleições de 18 de Março de 2027.

Tashima revelou ter falado por telefone com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol e outro candidato à liderança do organismo, manifestando vontade de se encontrar com o dirigente francês na Europa. “Gostaria de contactar o senhor Diallo, confirmar os detalhes e considerar as diferentes alternativas”, afirmou.

Em 19 de Novembro, a FIFA confirmou a recepção das candidaturas do Kohzo Tashima, do francês Philippe Diallo, e do ítalo-suíço Gianni Infantino, recandidato à liderança. O anúncio formal foi umas horas depois do final do prazo para apresentação de candidaturas à eleição de 18 de Março, que decorrerá no 77.º congresso do organismo do futebol mundial, em Rabat, em Marrocos.

A comissão eleitoral da FIFA deverá agora verificar a admissibilidade das candidaturas para um acto no qual o vencedor precisará de uma maioria dos votos das 211 federações filiadas na Federação internacional.