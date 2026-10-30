Hong Kong | Terceiro caso de tráfico de droga do Brasil em 15 dias

A polícia de Hong Kong anunciou ter detido no aeroporto um homem com 5,5 quilogramas de ‘crack’, no terceiro caso de tráfico proveniente de São Paulo detectado em menos de duas semanas.

Num comunicado divulgado na quarta-feira à noite, a Alfândega de Hong Kong revelou que detectou um homem da China continental que chegou ao aeroporto da região chinesa proveniente de São Paulo, no Brasil, através de Adis Adeba, capital da Etiópia.

Os agentes encontraram ‘crack’ (cristais de cocaína base), com um valor de mercado estimado em cerca de seis milhões de dólares de Hong Kong, na bagagem do passageiro de 33 anos, disse a Alfândega da região administrativa especial vizinha de Macau. O homem foi detido e a polícia sublinhou que a investigação está ainda a decorrer.

A Alfândega de Hong Kong prometeu “continuar a aplicar uma abordagem de avaliação de risco e concentrar-se na selecção de passageiros de regiões de alto risco”. O crime de tráfico de droga é punido na região chinesa com uma multa de até cinco milhões de dólares de Hong Kong e uma pena de prisão que pode ser perpétua.

Em 24 de Outubro, a polícia deteve um homem da China continental que transportava 5,4 quilogramas de cocaína, com um valor de mercado estimado em cerca de 3,3 milhões de dólares de Hong Kong.

Sete dias antes, foi detido um outro chinês, com a mesma quantidade de cocaína. De acordo com imagens divulgadas pela força policial, em ambos os casos a droga encontrava-se escondida dentro de pacotes de chocolate em pó. No final de Junho, a polícia deteve um brasileiro que proveniente de São Paulo com quase três quilogramas de cocaína, no valor de 1,9 milhões de dólares de Hong Kong.

Duas semanas antes, a Alfândega deteve uma passageira também vinda do Brasil com 3,4 quilogramas de cocaína, escondida no interior de duas estátuas, numa mala de porão.