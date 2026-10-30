Música | Grupo japonês DOES estreia-se em Hong Kong a 8 de Novembro

Foi preciso esperar mais de 20 anos, mas a banda conhecida pela ligação com a série de anime Gintama vai finalmente actuar pela primeira vez em Hong Kong. Este vai ser o primeiro espectáculo do trio após o vocalista, Wataru Ujihara, ter revelado sofrer de problemas musculares que o impedem de tocar guitarra

Após mais de 20 anos de carreira, a banda japonesa de rock DOES vai estrear-se em Hong Kong com um concerto na sala de espectáculos Portal, no edifício The Burrow, em Kowloon, às 20h. Na região vizinha, os fãs vão ter a oportunidade de ouvir os êxitos da banda como Shura, Donten, Guren ou Bakuchi Dancer.

Os DOES chegam a Hong Kong como parte da digressão “Thanksloving! Overseas” que começa na RAEHK e inclui ainda espectáculos em Banguecoque, na Tailândia, e em Kuala Lumpur, na Malásia. Criado em 2000, na cidade de Fukuoka, o grupo de rock alternativo/garagem é constituído pelo vocalista e guitarrista Wataru Ujihara, pelo baixista Yasushi Akatsuka, e pelo baterista Keisaku Morita.

Nos primeiros anos da carreira, quando o trio não tinha contrato com qualquer produtora, Wataru, Yasushi e Keisaku lançaram músicas como “DOES”, “Outside”, “Fish for You” e “Fish for You No. 2”. Os êxitos comerciais surgem a partir de 2006, quando o grupo se muda para Tóquio e assina um contrato com a produtora Ki/oon Records, que faz parte da gigante Sony Music Entertainment.

Com o apoio de uma grande produtora, os DOES lançam os singles “Shura” (2007) e “Donten” (2008). Esta última música garantiu a entrada no top três do ranking de vendas Oricon, um dos mais importantes do Japão.

Mundo Gintama

As duas faixas foram ainda escolhidas como as músicas de introdução (Donten) e encerramento (Shura) da 5.ª temporada da série Gintama, um dos animes mais populares no Japão entre 2003 e 2019. Esta escolha marcou também o percurso musical dos três artistas ao iniciar a ligação com a indústria televisiva.

A ligação com a série de comédia Gintama valeu aos DOES o reconhecimento do grande público jovem, e o grupo foi ainda responsável pelas músicas de introdução (Bakuchi Dancer) e encerramento (Baku) do filme Gintama (2010) e da música de introdução da 17.º temporada da série com o tema “Know Know Know (2016). Este tema foi o último produzido antes de uma pausa na carreira dos DOES, que se prolongou entre 2016 e 2020.

Os sucessos de “Shura” e “Donten” abriram as portas a outras parcerias na indústria do anime, e em 2012 os DOES lançaram o tema “The World Seen in Dreams”, utilizado como introdução da terceira temporada da série Space Brothers. Em 2015, chega um novo sucesso, com o lançamento de “Guren”, tema que foi utilizado como introdução da série de anime Naruto: Shippuden.

Além do sucesso televisivo, o grupo foi lançando diferentes álbuns como Newold (2006), Subterranean Romance (2007), The World’s Edge (2009), Modern Age (2010), Katharsivilization (2012) Other side of DOES (2013), DOES (2014) e Innocence (2016).

Regresso em força

Com as celebrações do 10.º aniversário, em 2016, os DOES anunciaram uma interrupção na actividade da banda, que foi justificada com a pretensão dos membros de descansarem e se dedicarem a projectos pessoais.

Em 2019, surgiu o primeiro sinal de um regresso à actividade, quando o trio foi convidado a participar no festival da série Gintama. O espectáculo na Arena Ryogoku Kokugikan, em Tóquio, contou com cerca de 20 mil fãs, actuações das bandas musicais ligadas à série, e a recriação de alguns dos momentos mais marcantes da série, com os actores a darem voz à animação, em directo, enquanto as imagens eram transmitidas nos ecrãs da arena.

No ano seguinte, os DOES confirmaram o regresso à actividade, com o lançamento de novos singles como Douraku Shinjou (2021), Backbeat (2022) ou In The Sun (2022).

Este regresso levou também à realização de vários espectáculos no Japão, no Interior e uma grande digressão na América, com concertos esgotados em países como o México, Chile, Peru ou Estados Unidos.

A estreia em Hong Kong dos DOES acontece numa altura extramente complicada para o vocalista e guitarrista Wataru Ujihara. Na semana passada, o músico revelou sofrer de problemas no nervo ulnar que fazem com que sinta os dedos da mão direita dormentes, o que o impede de tocar guitarra. Apesar disso, Wataru vai continuar a cantar nos espectáculos ao vivo. A guitarra vai ficar a cargo de um substituto.

Os preços dos bilhetes para estreia dos DOES no território vizinho já se encontram à venda e podem ser adquiridos por 580 ou 780 dólares de Hong Kong.