Lai Chi Vun | Associação realiza festival este fim-de-semana

O Centro de Desenvolvimento Local da União Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM) realiza, entre hoje e domingo, a primeira edição do “Festival da Povoação de Lai Chi Vun”, com eventos que também acontecem na ilha de Coloane.

Segundo um comunicado da organização, o festival visa “revitalizar a área dos estaleiros de Lai Chi Vun”, tendo como tema “Aventura na Ilha Mágica”. “A zona de Coloane estará dividida em seis zonas de actuações, sendo que, juntamente com a zona dos estaleiros de Lai Chi Vun, o festival irá acolher uma série de actuações ao ar livre, experiências interactivas, mercados criativos, workshops de artesanato, visitas guiadas e exibição de filmes”, pode ler-se.

Pretende-se que os participantes possam desfrutar “de uma experiência imersiva pelas ruas de Coloane e Lai Chi Vun”.

Amanhã, dia 31, acontece a cerimónia oficial de abertura do festival. Entre as 16h e 17h tem lugar uma parada com início no Largo Eduardo Marques, em Coloane, e fim nos estaleiros de Lai Chi Vun. Das 17h às 18h é a vez de a “Gala da Ilha”, com músicos e bailarinos protagonizarem um espectáculo inspirado em temas como “o mar, vilas piscatórias e património da construção de barcos”.

A entrada para o festival é livre. Hoje há actividades das 15h às 18h, sendo que este fim-de-semana as actividades decorrem das 12h às 18h.