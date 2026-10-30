Espanha/Acidente | Xi envia condolências ao Rei Felipe VI

O Presidente chinês, Xi Jinping, enviou ontem uma mensagem de condolências ao Rei de Espanha, Felipe VI, pelo acidente ferroviário ocorrido na quarta-feira na província espanhola de Toledo, que causou pelo menos 69 mortos e dezenas de feridos.

Na mensagem, divulgada pela imprensa oficial chinesa, Xi manifestou pesar ao monarca espanhol pelo “acidente e descarrilamento de um comboio de alta velocidade em Espanha”. A embaixada da China em Espanha confirmou anteriormente aos órgãos de comunicação estatais chineses que quatro cidadãos chineses viajavam nos comboios envolvidos no acidente e que todos se encontram bem de saúde.

Um dos passageiros disse à agência noticiosa oficial chinesa Xinhua que alguns sofreram ferimentos ligeiros. O acidente ocorreu quando um comboio da operadora Iryo, que estava parado perto da localidade de Urda, na província de Toledo, com 147 passageiros a bordo, foi atingido pela retaguarda por um comboio de alta velocidade da Renfe, que transportava 378 passageiros, segundo o ministério dos Transportes espanhol.

A violência do impacto provocou o descarrilamento de duas carruagens do segundo comboio, que caíram por uma encosta junto à linha férrea.

Números actualizados

O número de mortos no acidente ferroviário de Urda, em Espanha, subiu para 69 e permanecem internadas pelo menos 50 pessoas em diversos hospitais, disse ontem o presidente do governo regional de Castela-La Mancha.

Durante a noite e madrugada foi encontrado mais um corpo nos escombros dos dois comboios que colidiram na quarta-feira em Urda, Toledo, a cerca de 150 quilómetros a sul de Madrid, pelo que o número de mortos confirmados até agora subiu para 69, revelou Emiliano Garcia-Page, em declarações aos jornalistas.

Por outro lado, das 110 pessoas que foram atendidas em hospitais da região, 60 já tiveram alta e 50 permanecem internadas com “diferentes níveis de preocupação”, acrescentou.