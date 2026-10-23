Meteorologia | Tufão afecta Taiwan e China continental

As Forças Armadas de Taiwan anunciaram ontem o fim antecipado de exercícios militares devido à aproximação do tufão Champi, que levou as autoridades a emitir alertas e cancelar dezenas de voos e ligações marítimas. As autoridades anunciaram, em comunicado, que decidiram encerrar às 10:00 os exercícios militares ‘Lu Sheng 2’, iniciados em 14 de Outubro e inicialmente previstos até hoje.

A Defesa sublinhou que a preparação para catástrofes é “fundamental” para a segurança da população e que, após regressarem às bases, as tropas vão iniciar operações de prevenção e mobilização antecipada de efectivos para responder aos efeitos do tufão.

A Administração Meteorológica Central (CWA) de Taiwan emitiu ontem um alerta terrestre para quatro regiões da ilha, perante a possibilidade de o Champi atingir a costa nordeste. As previsões apontavam para que o sistema atingisse a metade oriental de Taiwan ou a península meridional de Hengchun na madrugada desta sexta-feira.

O meteorologista advertiu que o tufão poderá abrandar ou mesmo permanecer estacionário ao aproximar-se da ilha, devido ao relevo montanhoso, não sendo de excluir que o centro da tempestade atinja Yilan ou o norte de Hualien. Até sábado, a CWA prevê precipitação acumulada entre 600 e 900 milímetros nas regiões montanhosas do norte, enquanto as zonas montanhosas de Taipé poderão registar até 700 milímetros.

O Champi, que poderá tornar-se o primeiro tufão a atingir directamente Taiwan este ano, já provocou o cancelamento de dezenas de voos e de cerca de 30 ligações marítimas, além da suspensão das aulas e da actividade laboral nas ilhas Verde e Orquídea, ao largo da costa sudeste.

Risco de cheias

Na China continental, o ministério dos Recursos Hídricos activou ontem uma resposta de emergência de nível IV, o mais baixo numa escala de quatro, devido ao risco de inundações em Xangai e nas províncias orientais de Jiangsu, Zhejiang e Fujian.

Segundo as previsões oficiais, as chuvas previstas entre 23 e 25 de Outubro poderão provocar subidas significativas dos caudais dos rios da costa oriental, com risco de transbordo em cursos de água de pequena e média dimensão em Zhejiang e de enxurradas em zonas montanhosas.

Em Xangai, as autoridades meteorológicas prevêem chuvas intensas entre hoje e domingo, com precipitação acumulada entre 50 e 70 milímetros, que poderá atingir 120 milímetros nas zonas costeiras e 150 milímetros em pontos isolados. As rajadas de vento poderão ultrapassar os 100 quilómetros por hora na zona portuária de Yangshan.

Os tufões são frequentes nesta região durante o Verão e o Outono, quando as águas quentes do Pacífico favorecem a formação de ciclones tropicais que podem causar danos significativos e perturbar os transportes e a actividade económica.